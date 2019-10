A una settimana dallo svolgimento della edizione 2019 della Cronoscalata è il momento di tirare le somme: 109 partecipanti, oltre 380.000 visualizzazioni dai vari streaming curati da “Matti per le corse”, per un fine settimana il lungolago e tutta Montefiascone piena di vita, bar, ristoranti, alberghi, negozi, con il sold out.

«La gara – dichiara il Direttore AC Viterbo Lino ROCCHI – è stata stupenda: veloce, in piena sicurezza, divertente e agguerrita, terminata alle 13,30 di Domenica lasciando soddisfatti tutti gli esercizi del lungo lago, i loro complimenti sono il nostro vanto, prosegue Rocchi, indispensabile la collaborazione dell’ASD ACI Viterbo Corse e dei Locals Only».

«Voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo evento – afferma il Presidente AC Viterbo Sandro ZUCCHI – in primis il Sindaco Massimo PAOLINI che con la sua assistenza e caparbietà ci è stato sempre al fianco, poi tutta l’Amministrazione Comunale che si è prodigata e spesa per la Cronoscalata, Ringrazio Sentitamente anche, L’amministrazione provinciale, la Questura, la Prefettura, I Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Municipale di Montefiascone, ASVOM, la Croce rossa, la Solidarietà Falisca e la Misericordia di Viterbo.

La buona riuscita di questa manifestazione che cresce, in spettacolo e sicurezza, ogni anno di più, ci fa andare avanti con ancor maggior impegno per le prossime edizioni – prosegue ZUCCHI – e per ultimo, lasciatemi ringraziare il Direttore dell’AC Viterbo Lino ROCCHI, che a una settimana dalla fine dell’edizione 2019, ha già iniziato a lavorare a quella del 2020 per portare ancor maggior lustro all’AC Viterbo e per far conoscere e scoprire Montefiascone e il suo lago a sempre un maggior numero di persone nel mondo».