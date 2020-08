Card. Turkson, mons. Speafico, Andrea Masullo, Witfrida Mitterer alla XV Giornata nazionale per la custodia del creato

“Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’” è il titolo della XV Giornata nazionale per la custodia del creato promossa da Greenaccord e dall’Associazione Rocca dei Papi per una ecologia integrale, che si svolgerà il prossimo 5 settembre a Montefiascone. L’incontro si articolerà in una giornata formativa, dalle 9,30 alle 13,30, presieduta dalla giornalista Maria Leitner, con la partecipazione, tra gli altri, di monsignor Ambrogio Spreafico vescovo di Frosinone, Domenico Gaudioso di Greenaccord, Paolo Benanti docente alla Gregoriana, e Mario Morcellini commissario AGCOM.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, prenderanno la parola il cardinale Peter Turkson, Prefetto del Dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale, Andrea Masullo di Greenaccord, e Witfrida Mitterer, presidente della Fondazione Bioarchitettura.

L’incontro prevede la possibilità, per i giornalisti, di ottenere i crediti formativi previsti nella piattaforma SIGEF.

Infine, alle 21, si terrà una serata di gala condotta dai giornalisti Romina Gobbo e Roberto Amen, durante la quale verranno consegnati i premi “Sentinella del creato” a tre giornalisti, e la proclamazione del vincitore del concorso fotografico “L’uomo e il magnifico dono della natura” – #magnificodono – incentrato sulla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico. Le adesioni si concluderanno il 20 agosto prossimo (modulo iscrizione, regolamento e informazioni sul sito: https://roccadeipapi.jimdofree.com).

Programma

Sessione Mattutina

Rocca dei Papi

Presiede: Maria Leitner, giornalista e conduttrice Tg2

09.30 Saluti istituzionali

09.45 Indietro non si torna: spunti dalla Laudato si’

Domenico Gaudioso, Direttivo di Greenaccord

10.15 Fede e cura della casa comune

Ambrogio Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino

10.45 Dibattito

11.15 Scienza, tecnologia e cura della casa comune

Paolo Benanti, Docente presso la Pontificia Università Gregoriana

11.45 Dibattito

12.00 Giornalismo e informazione per un nuovo umanesimo

Mario Morcellini, Commissario AGCOM

12.30 Dibattito

12.45 Testimonianze su esperienze ispirate alla Laudato si’

Fare Impresa ispirandosi a Laudato si’

Stefano Arvati, Presidente Renovo Bioeconomy Spa

Un portale per sostenere il piccolo venditore

Salvatore Autovino, Amministratore Oraizen.com

13.30 La natura al tempo del lockdown

Davide De Michelis, Documentarista e giornalista

14.00 Chiusura lavori

Sessione Pomeridiana

Piazza A. Frigo

Presiede: Fabio Zavattaro, giornalista

16.30 L’ecologia integrale e la novità della Laudato si’

Peter Turkson, Prefetto Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale

17.00 Le emergenze ambientali e sociali alla luce della Laudato si’

Andrea Masullo, Direttore Scientifico di Greenaccord

17.30 Progettare, costruire e ristrutturare alla luce della Laudato si’

Wittfrida Mitterer, Presidente Fondazione di Bioarchitettura

18.00 Dibattito

18.15 Dopo il Covid: quali responsabilità per la comunicazione in rete

Mario Morcellini, Commissario AGCOM

18.45 Il contributo delle ferrovie alla mobilità sostenibile

Paolo Attanasio, Direttore Divisione Passeggeri Lunga Percorrenza e Alta Velocità – ‎Trenitalia

19.30 chiusura lavori

21.00 Piazza A. Frigo – Serata di Gala

Conferimento dei premi Sentinella del Creato e del concorso fotografico L’uomo e il magnifico dono della Natura. Conducono i giornalisti Romina Gobbo e Roberto Amen. Anima la Filodrammatica di Sinalunga.