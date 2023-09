A Nepi, in provincia di Viterbo, cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi della stagione: Divinarte, connubio di cultura ed enologia in programma il 6-7 e 8 ottobre alla Rocca dei Borgia.

La manifestazione unisce il piacere dell’arte a quello del buon vino, abbinando le performance cultural-teatrali e le opere con le degustazioni realizzate in collaborazione con i sommelier AIS di Viterbo e con la presenza di uno dei massimi esperti del settore, Carlo Zucchetti.

Prevista, quest’anno, anche la possibilità di mangiare all’interno del Forte: saranno presenti infatti tre punti ristoro per accontentare tutti i palati, dalla cucina gourmet a quella tipica locale.

Filo conduttore della settima edizione sarà Picasso e la sua personalità complessa. Il titolo è infatti ““Picasso l’uomo, l’amante…l’artista. Il Minotauro ebbro di vita”: laddove il termine “ebbro” intende non solo rimandare alla complicata vita di Picasso ma anche a quella bevanda divina osannata da sempre nella storia dell’arte e da lui stesso immortalata con riferimenti simbolici o formali attraverso le sue opere.

Al centro dell’edizione 2023 di Divinarte si pone quindi l’uomo Picasso, pieno di contraddizioni e “genio” assoluto che lasciò la sua impronta all’interno della storia dell’arte del XX secolo.

Venerdì 6 ottobre, alle 17, l’inaugurazione alla presenza del sindaco Franco Vita e la presentazione a cura della giornalista RAI Federica Marino.

La cerimonia sarà animata dalla chitarrista Adele Foffi e sarà presentata la scultura L’amore di Pablo dell’artista Carlo Scaparro che rimarrà in esposizione permanente alla Rocca dei Borgia.

Seguiranno tre giorni densi di eventi, musica, video proiezioni, danza, performance dei numerosi artisti presenti con le loro opere.

Saranno organizzati degli interessantissimi tour guidati all’interno della Rocca con possibilità di visitare anche la torre detta “Mastio” e la suggestiva cornice del Forte farà da sfondo ad un’esposizione collettiva di alto pregio con sculture, dipinti ed installazioni di vario genere.

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI 6 ottobre

-Ore 16.30 Apertura evento

-Ore 17.00 Vernissage. Presentazione a cura della giornalista RAI Federica Marino. Saranno presenti la

presidente dell’associazione AmorArte e curatrice d’arte dell’evento Simona Benedetti, il responsabile eno sommelier Maurizio Giovannetti.

Intervento dell’enogastronoma Sandra Ianni. Intervento della storica

dell’arte Paola Berardi con la presentazione dell’artista Mauro Magni autore dell’opera Picatauro

installazione site-specific creata in occasione dell’evento ed esposta all’interno della Torre “Mastio”. Ospiti il delegato Ais Viterbo Marco Isidori, l’enogastronomo con il cappello Carlo Zucchetti. Presente il sindaco

Franco Vita, il vicesindaco Annalisa Arcangeli, l’assessore alla Pubblica Istruzione e delega ai Fondi Comunitari Giulia Perugini, il delegato alla Cultura e alle Politiche Giovanili Paolo Paoletti e il delegato all’ambiente Francesco De Fazio.

La cerimonia sarà animata dalla chitarrista Adele Foffi. Inaugurazione e presentazione della scultura L’amore di Pablo dell’artista Carlo Scaparro in esposizione permanente alla Rocca dei Borgia a

cura della storica dell’arte Paola Berardi.

-Ore 18.00 Apertura banchi degustazione a cura dei sommelier Ais delegazione di Viterbo

-Ore 18.30-21.30 Visita guidata alla Rocca dei Borgia a cura del Museo Civico Archeologico di Nepi con possibilità di visitare la torre “Mastio”.

-Ore 21.30; 23.00 Compagnia teatrale Tetraedro: performance itinerante di teatro danza Tauromachia: “Se tutte le tappe della mia vita potessero essere rappresentate come punti su una mappa e unite con una linea, il risultato sarebbe la figura del Minotauro” P.P.

-Ore 22.00 Performance arte e musica Sulle “note” di John Cage. Il Grido Silenzioso omaggio alle donne di Picasso Simona Benedetti in collaborazione con Adele Foffi

-22.30 Performance gruppo Compañía de la Luna in Quadro Flamenco a cura di Agri Sport Village di Sutri

-Performance musicale Leonardo Grippi Da Malaga a Mougins. Melodia sui passi di Picasso

-Intrattenimento musicale dj set Simone Bravi

-Videoinstallazione Rose Recise progetto Kairos Eleutheria montaggio video Claudio Giglietti (salone sotterranei della Rocca dei Borgia)

-Installazione The prison of dreams (sotterranei della Rocca dei Borgia)





SABATO 7 ottobre

-Ore 11.30 Apertura mostra d’arte contemporanea con la possibilità di visitare la Rocca dei Borgia

-Ore 11.30-16.30- 18.30 -21.30 Visita guidata alla Rocca dei Borgia a cura del Museo Civico Archeologico di

Nepi con possibilità di visitare la torre “Mastio” (ore 21.30 su prenotazione).

-Ore 18.00 Apertura banchi degustazione a cura dei sommelier Ais delegazione di Viterbo

-Ore 18.00 Performance musicale DJ set e percussioni Simone Bravi

-Ore 19.00 Performance danza, narrazione e body art “Muse Divine” a cura dell’AICS di Viterbo, direzione artistica Ornella Marcucci

-Ore 19.30 Performance artistica pittura e danza Sinestesi Maurizio Rocchi e Giada Gubinelli

-Ore 21.00 Performance danza, narrazione e body art “Muse Divine” a cura dell’AICS di Viterbo, direzione artistica Ornella Marcucci

-Ore 21.20 Performance Tango per Picasso Evergreen Tango art di Cristina Concordia con la partecipazione dei maestri di tango Roberta Beccarini yJuan Manuel Acosta accompagnati dall’orchestra Firtango

-Ore 21.30 Degustazione guidata dei vini più autoctoni italiani a cura dell’enogastronomo col cappello Carlo Zucchetti in presenza dei sommelier AIS della delegazione di Viterbo e alcuni produttori vinicoli (su prenotazione o ticket al desk)

-Ore 22.00 Performance artistica sonora Minutauro, un viaggio dal mito alla storia di Stefania Romagna.

-Ore 22.30 Performance di Flamenco musica danza Evocaciòn del alma Adele Foffi e Giada Gubinelli

Ore 22.45 Performance Tango per Picasso Evergreen Tango art di Cristina Concordia con la partecipazione dei maestri di tango Roberta Beccarini yJuan Manuel Acosta

-Performance pittorica Danilo Pignataro con accompagnamento musicale di Adele Foffi Light Space

-Videoinstallazione Rose Recise progetto Kairos Eleutheria montaggio video Claudio Giglietti (salone

sotterranei della Rocca dei Borgia)

-Installazione The prison of dreams (sotterranei della Rocca dei Borgia)





DOMENICA 8 ottobre

-Ore 11.00 Apertura mostra d’arte contemporanea con la possibilità di visitare la Rocca dei Borgia

-Ore 11.30-16.30-18.00-19.00 Visita guidata alla Rocca dei Borgia a cura del Museo Civico Archeologico di

Nepi con possibilità di visitare la torre “Mastio”

-Ore 16.00 Apertura mostra d’arte contemporanea

-Ore 16.00 Performance musicale Simone Bravi DJ set

-Ore 17.00 Performance artistica sonora Minutauro, un viaggio dal mito alla storia di Stefania Romagna

-Ore 17.00 Apertura banchi degustazione a cura dei sommelier Ais delegazione di Viterbo

-Ore 18.30 Degustazione guidata a cura dell’AIS Lazio Come si degusta un vino? La figura del sommelier.

Professione o semplice piacere?, con la collaborazione del docente Ais dott. Franco Cherubini

-Ore 18.00 Performance Picasso in the air a cura di Luci e Colori

-Ore 19.15 Finissage performance di musica e danza Dal Lbirinto alla Libertà a cura di Ara Dance Company

-Performance musicale Leonardo Grippi Da Malaga a Mougins. Melodia sui passi di Picasso

-Videoinstallazione Rose Recise progetto Kairos Eleutheria montaggio video Claudio Giglietti (salone sotterranei della Rocca dei Borgia)

-Installazione The prison of dreams (sotterranei della Rocca dei Borgia)





L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Per le degustazioni, con bicchiere e tracolla portabicchiere omaggio, previste due opzioni: ticket di 15 per 12 calici o 10 euro per 6 calici. Degustazione guidata € 8.00 ( info Luca 380 151 8923 Lorenzo 388 180 8217)



L’evento è organizzato da Simona Benedetti, presidente dell’associazione AmorArte, che ne cura anche la direzione artistica, Maurizio Giovannetti collabora invece per la sezione enologica.

E’ realizzato in sinergia con l’ Associazione Italiana Sommelier AIS di Viterbo ed il patrocinio del Comune di Nepi

Per info: 3398625645 Fb: DivinArte – Info visite guidate alla Rocca dei Borgia tel. 0761 570604 email: [email protected]