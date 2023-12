Conferenza stampa di fine anno anche per l’Amministrazione comunale di Viterbo. La Sindaca Chiara Frontini dopo una breve premessa di carattere generale ha passato la parola ai suoi assessori per la narrazione degli eventi.



Elena Angiani Delega a: ECONOMIE E RISORSE FINANZIARIE – Bilancio; Patrimonio; Tributi; Economato; Benessere animale; Contenzioso; Politiche comunitarie ed internazionali Città di Viterbo Palazzo dei Priori.

Le attività dell’assessorato alle politiche economiche, al patrimonio e benessere animale nel 2023 Bilancio – Società Partecipate, Ripatrimonializzazione Francigena, Approvazione Bilancio Di Previsione Entro Il 31/12, Tributi Modifica regolamento TARI, Regolamento Addizionale Comunale IRPEF e introduzione progressività (concluso), Patrimonio Regolarizzazione catastale immobili comunali, Recupero crediti commerciali Ricognizione e regolarizzazione alloggi di edilizia popolare e recupero di alcuni alloggi occupati arbitrariamente o senza titolo, Acquisizione palazzetto piazza Dante sequestrato alla criminalità organizzata, Regolamento assegnazione e gestione alloggi protetti San Carluccio, Benessere animale, Organizzazione chip day, Primo corso per volontari civici del benessere animale, Ricognizione colonie feline, Acquisto box per sistemazione canile comunale (in parte già acquistati).



Silvio Franco Delega a: SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E TURISMO – Trasformazione ecologica dell’economia; Statistica; Qualità dell’offerta turistica; Agricoltura e produzioni agroalimentari; Promozione della via Francigena e Giubileo 2025; Attività produttive; Patto con le imprese e organizzazione aree produttive, APEA, Monitoraggio della qualità della vita; politiche per l’occupazione.

Sistema Economico Locale basato su una visione di lungo periodo che ha come punti di riferimento principali (fra di loro strettamente interconnessi) la Candidatura a Capitale Europea della Cultura e la Strategia Territoriale (FESR), Censimento e ottenimento riconoscimento Botteghe Storiche (34 attività), Sostegno al settore della ceramica artigianale (Buongiorno Ceramica, CerAmica), Mercato Europeo, Acquisizione Marchio San Pellegrino in Fiore e lancio. Concorso di Idee: Notte Rosa, Passeggiata di Natale (Progetto vincitore bando Arsial), Turismo settore in crescita, come dimostrano i dati su ospiti-pernottamenti dell’Imposta di Soggiorno, che va indirizzato rispetto all ‘incremento della permanenza media, Assemblea Rete Luoghi Medievali (Viterbo confermato Capofila), Stand al Salone del Turismo Svizzero, Accettazione Candidatura membro EHTTA, Accettazione Candidatura partecipazione Progetto 10 Comuni – CCIAA Nizza, Promozione e valorizzazione Via Francigena (Eventi e iniziative varie). Agroalimentare: settore strategico per il rafforzamento dell ‘identità locale e lo sviluppo economico del territorio attraverso la valorizzazione delle giovani aziende locali e dei prodotti di eccellenza, Organizzazione convegno ”Viterbo agroalimentare”, Avvio Mercatino BIO a Valle Faul, Finanziamento FESR Mercato Coperto ex-corte d’Assise, Natale a Tuscia in BIO alla Pensilina, Trasformazione Ecologica dell’Economia costante partecipazione a eventi, convegni e specifiche iniziative al fine di promuovere le questioni ambientali e sensibilizzare i cittadini.

Stefano Floris Delega a: LAVORI PUBBLICI – Manutenzione strade e impianti; Servizi Cimiteriali; Termalismo; Servizi pubblici locali; Gestione del verde e dei parchi; Progetto S. BarbaraLe attività dell’assessorato ai lavori pubblici, verde pubblicoe termalismo nel 2023

Rifacimento delle pavimentazioni e asfaltature, Nuovo regolamento per i ripristini stradali, Rifacimento parte della pavimentazione di Piazza del Plebiscito, Risanamento dello sprofondamento di Piazza del Gesù, Recupero e sistemazione area parcheggio Cimitero Bagnaia, Rifacimento pavimentazione Piazza della Trinità, Asfaltatura Via Del Tavano-Bagnaia, Asfaltatura Via Sabotino, Asfaltatura Via Rossini, Via Matteotti – Piazza della Rocca, Asfaltatura Via Monti Cimini, Asfaltatura Via Monte Cervino, Poggino – 1° e 11° Lotto Fraccaro, Ciclovia Anello Urbano. Recupero edilizia scolastica avviato e in corso, Scuola Fantappiè, Scuola E. de Amicis, Scuola B.Tecchi, Scuola BOAT, Scuola Primaria Ellera. Recupero edilizia storica e culturale: Recupero lavatoio di Via Signorelli, Ex Crte d’Assise, Museo Civico R.Danielli, Torre di San Carlo detta della Bacarozza, Palazzo del Podestà, Chiesa di S.Orsola, Museo dei Portici, Progetto recupero facciata Palazzo dei Priori Muro Via del Paradosso, Interventi sul verde pubblico: Manutenzione straordinaria sfalcio del Semianello, Progetto esecutivo completamento pista Pratogiardino.

Alfonso Antoniozzi – ViceSindaco Delega a: CULTURA – Promozione della cultura locale; Iniziative per lo sviluppo della cultura; Dialogo delle culture: Educazione; Città Universitaria; Film CommissionLe attività dell’assessorato alla cultura eall’educazione nel 2023

Promozione delle attività teatrali: Potenziamento della qualità della stagione teatrale del Teatro dell’Unione, Riapertura del Ridotto del Teatro dell’Unione come spazio espositivo in autunno e già utilizzato per due mostre: I Sebastiani e Dal Segno alla Scena, Potenziamento dei finanziamenti alla stagione estiva di Ferento, Primo festival nazionale di Teatro Amatoriale ”Alberto Corinti”.

Gli eventi cittadini: Ritorno di Ombre Festival con la collaborazione di ATCL, Ritorno dell’ estate viterbese, Organizzazione di concerti pop a Valle Faul.

Educazione: Primo Festival dell’Educazione Emotiva che fa di Viterbo il progetto pilota per un’iniziativa di livello nazionale, Corsi di Educazione Emotiva per oltre 700 insegnanti, Progetto ”Colora la città di Viterbo” per tutti gli alunni delle primarie, l’attivazione del minuto mantenimento per le scuole.

Iniziative di valorizzazione del patrimonio locale: Stipula della convenzione tra Amministrazione e Direzione Regionale Musei Lazio per la valorizzazione del patrimonio culturale condiviso, Progetto Bianca Maria Hubner, mostra al foyer del Teatro Unione e stampa del libro. Prima esecuzione con strumenti originali di ”Rosa di Viterbo” di Atto Melani, Scontistica per il noleggio del Teatro dell’Unione a favore di club di servizi e scuole di danza, Sostegno al progetto ”Accademia degli Svitati” alla Rocca Albornoz, Fondi per il restauro della pala ”San Francesco e la Vergine che proteggono Viterbo” custodita in San Francesco alla Rocca in collaborazione con Direzione Regionale Musei Lazio e ANCE.

Iniziative a sostegno della promozione degli ex Comuni: Riequilibrio al rialzo dei fondi destinati alle patronali e ricorrenti, affidamento del Natale degli ex-comuni e delle frazioni direttamente alle Pro­loco di competenza.

Patrizia Notaristefano Delega a: POLITICHE SOCIALI – Politiche per la famiglia, terza età, nuove generazioni; inclusione e vita autonoma; promozione del volontariato; servizio civileLe attività dell’assessorato alle politiche sociali nel 2023.

Rivoluzione sulle modalità di assegnazione dei fondi alle famiglie per il sostegno delle rette dei nidi, Erogazione contributi per rette asili nido direttamente alle famiglie vs abbandono politica convenzionamento nidi.

Attività a sostegno delle fragilità: Istituzione Percorso Affido familiare e firma Convenzione con la ASL, Attivazione n.2 alloggi di ‘Autonomi abitativa ragazzi disabili’ presso Ex Eca, Attivazione servizio assistenza ‘alloggio di emergenza’ donne vittime di violenza, Progetti PUC Tribunale (prosecuzione servizio n. 40 soggetti), Istituzione ‘Tavolo operativo sulla violenza di genere’ (incontri bimestrali), Convenzione con il Tribunale di Viterbo per rapporti di lavoro di pubblica utilità. Progetti a sostegno della cittadinanza, Progetto ‘Recupero eccedenze alimentari’- Convenzione con l’Università della Tuscia, Progetto ‘SOS CALDO’ agosto 2023, Progetto ‘Educazione emotiva’ per educatrici e genitori dei nidi accreditati di Viterbo, Corsi gratuiti di Primo soccorso BLSD e utilizzo dispositivi DAE, Progetto ‘EMERGENZA FREDDO’ 2023-2924

Bandi e attività: Bando ‘Aggregazioni giovanili’ aggiudicazione e finanziamento della Regione Lazio, Bando per attrezzatura sportiva ragazzi disabili, Bando contributo affitti, Bando morosità incolpevole.

Iniziative e progetti: Consulta del Volontariato modifica regolamento e elezioni degli organi della consulta,Truffa agli anziani con evento finale al Teatro dell’Unione, Giornate dedicate ai temi di genere e alla violenza di genere, Riconoscimento Sportello Avire e stanziamento fondi da bilancio comunale, Festival del Volontariato e ‘Città a colori’, Tombola di Natale Piazza della Repubblica 23 dicembre 2023, Progetti PNRR: Dopo di Noi (Orte) definizione immobile e progetto di fattibilità tecnico economica, Burn-out già attivata con affidamento a Coop. a favore degli assistenti sociali. Progetti PNRR svolti con la collaborazione del Settore VII per l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica riguardanti: Stazione di Posta, Housing First, Alloggi anziani c/o S. Carluccio.

Emanuele Aronne Delega a: QUALITA’ DEGLI SPAZI URBANI – Pianificazione urbanistica; Decoro cittadino; Viabilità e mobilità sostenibile; Spazi per il benessere e le relazioni; Sportello Unico per l’Edilizia; Edilizia residenziale e pubblica; Politiche energetiche; Sport e Benessere; Accessibilità degli spazi, abbattimento delle barriere architettoniche ed accessibilità del patrimonio culturaleLe attività dell’assessorato alla qualità degli spazi urbani e sport 2023: Approvazione Programmi Preliminari di Intervento, SUET, Regolamento Monetizzazione, Affidato Piano di Recupero Centro Storico, Affidato piano urbano per la Mobilità sostenibile. Regolamento impianti sportivi: Codice Etico, Io e Te sulla stessa Pedana, Giocavamo pe’ strada, Stesura nuovo piano dehors, Concorso di progettazione nuova Macchina di S. Rosa ed organizzazione eventi. Appaltato tutto il PNRR, i progetti: Passeggiata Ecologica attorno alle mura, Scuola S. Pietro, Case Minime, Stadio Rocchi,Pista ciclabile Pilastro Riello, Parcheggio Carmine, Parcheggio Pilastro, Centro Valle Faul, Restyling Sacrario, Parcheggio Tribunale, Parcheggio Campi sportivi, Parcheggio Viale Trento, Bike Sharing, Parcheggio Teverina, Palazzetto dello Sport, Piscina Comunale, Abbattimento barriere architettoniche Museo dei Portici, Parco S. Paolo. Appaltati i lavori di Bagnaia, i progetti: Campo valle Pierina, Piazza XX Settembre, Bagni pubblici Bagnaia, Lavatoio, Palazzo Gallo.

Appaltati primi lavori Vetus Urbs, i progetti: Campo scuola, Bocciodromo, Campo Rugby, Campo Baseball, approvato progetto Centro di Riuso e Recupero. Approvata strategia territoriale FESR con: Recupero Zaffera, Recupero Almadiani, Recupero Genio, Recupero Ex casa di Alfio, Acquisto minibus elettrici, Riqualificazione S. Angelo, Recupero ex corte d’Assise, Ponte sospeso S.Angelo Roccalvecce. Interventi da misure compensative FER:Ripristino impianto fotovoltaico Garbini (appaltato), Ripristino impianto fotovoltaico Scuola Grandori (appaltato), Ripristino Impianto fotovoltaico Scuola Egidi (Appaltato), Nuova illuminazione intelligente parcheggio Sacrario (appaltato). In corso di definizione: Piano agevolazione parcheggi, Piano sperimentale del traffico, Nodo Intermodale Riello, Restyling palavolley, Approvazione progetto Skatepark, Soluzione Ciprovit, Appalto Centro ricerche Poggino, Appalto Centro Riuso e recupero Poggino, Appalto Prolungamento asse poggino, Impianto nuove alberature.

Katia Scardozzi Delega a: SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE – DECENTRAMENTO; Cura degli ex Comuni; Assistenza demografica;Politiche per l’innovazione tecnologica e digitale; Servizi Informatici; Trasporto scolastico.Le attività dell’assessorato ai servizi al cittadino e decentramento nel 2023.

Potenziamento dei servizi essenziali: Nuove assunzioni e corsi di formazione, Attivazione pos – pago pa presso gli uffici comunali dell’anagrafe, Modifica orario apertura uffici anagrafe di piazza Fontana Grande e in Via Garbini, Nuovi uffici/nuove postazioni anagrafe a via garbini, (ridotto tempi di attesa da 28 giorni a 3 quindi -90% tempi di attesa con una previsione dal 1 maggio al 30 novembre 6087 appuntamenti fatti con app. (esclusi quelli a coda) quindi circa 50 pratiche al giorno (1000-1200 al mese ca), Urp – prontocittà, Assistenza alla cittadinanza, Istituzione del registro dei volontari civici, Iniziative negli ex Comuni, Natale negli ex comuni, fondi diretti alle pro loco.