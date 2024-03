“Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi la proposta di legge presentata dalla Giunta regionale e illustrata in aula dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, con le variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024/2026. E’ stato mantenuto l’impegno assunto con le forze politiche e le parti sociali circa l’incremento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, con l’obiettivo di azzerare l’addizionale regionale Irpef per i redditi fino a 28 mila euro e introdurre agevolazioni per quelli compresi fra 28 e 35 mila euro. Obiettivo che sarà conseguito con l’aggiunta di ulteriori 40 milioni al fondo di 100 milioni già in bilancio.

Altro importante provvedimento – prosegue il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini – che trova conferma è l’esenzione dell’Irap per le realtà del terzo settore alle quali abbiamo sempre guardato con grande favore certi di quanto il loro apporto sia fondamentale nello sviluppo delle politiche sociali. Un ringraziamento quindi alla Giunta Rocca e all’assessore Righini per il lavoro portato avanti con estrema prudenza e responsabilità in questi mesi per dare concrete risposte alle esigenze del territorio attraverso misure rivolte a sostenere la crescita, con spirito sempre costruttivo e collaborativo verso i gruppi politici e i sindacati, a dimostrazione della serietà e dell’affidabilità di questa amministrazione e della maggioranza di centrodestra nel mantenere gli impegni con i cittadini”.