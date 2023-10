Due giorni di iniziative – previste nell’ambito di Cioccotuscia – che coinvolgerà alcune zone del centro storico. Sono intervenuti Silvio Franco, assessore sviluppo economico locale e turismo,

Attilio Lupidi, vice segretario Cna Viterbo e Civitavecchia, Andrea Sorrenti, direttore Cioccotuscia, Manila Olimpieri, PromoTuscia – Ufficio Turistico, e le ceramiste coinvolte hanno messo in evidenza l’importante appuntamento all’interno di CioccoTuscia che sicuramente farà da traino alle iniziative messe in atto da Daniela Lai La-Bottega d’Arte, Cinzia Chiulli Percorsi-Artìstici, Daniela Lombardo ~ Creazoni ‘Daniela, Elena Urbani Ceramiche Lab33, Claudia Di Mario Atelier Immaginario, Stefano Todini Todini sculture snc, Maro Biocchio.

Questi gli appuntamenti della due giorni di CerAmica

Laboratori, Esposizione, Mercatini dalle 10:30-18:30

SABATO 7 OTTOBRE

I Laboratori Didattici:

• Ore 16:00 Un’ Amica “per addolcire la vita” a cura di Cinzia Chiulli – Laboratorio per adulti finalizzato alla realizzazione di un manufatto con la tecnica a lastra. Info e prenotazioni: 0761 226427 – 349 3619681

• Ore 16:00 Biscotti e cioccolata calda” 1° parte· Laboratorio per bambini finalizzato alla realinazione di un piattino in ceramica. A cura di Atelier lmmaginar(io). Info e prenotazioni: 0761 226427 • 349 3619681.

• Ore 18:00 Dalla terra alla terra ‘colta’ La magia della terra in percorso emozionale all’interno di una bottega risalente al Xl sec,” a cura di Daniela Lai. Info e prenotazioni: 0761 586956 – 320 2951984

DOMENICA 8 OTTOBRE:

• Ore, 16:00 “Mosaico in piatto”· Laboratorio per adulti a cura di La Musa Mosaici. lnfo e prenotazionì: 0761 226427 • 349 3619681

• Ore 16:00 “Biscotti e cioccolata calda” 2° parte· Laboratorio per bambini finalizzato alla realizzazjone di una tazza in ceramica. A cura di Atelier lmmaginar(io). Info e prenotazioni: 0761 226427 -3493619681

• Ore 18:00 “Dalla terra alla terra ‘colta’ La magia della terra in percorso emozionale all’interno di una bottèga risalente all’ Xl sec.” a cura di Daniela Lai. Info e prenotazioni: 0761 586956 – 320 2951984. I ceramisti in piazza Sotto i portici di Piazza del Comune le eccellenze della ceramica artistica della Tuscia con i loro prodotti in mostra. Il mercatino artigianale In Via, Saffi e Piazza Fani artigiani provenienti da Viterbo e da tutto il Lazio con stand dei loro prodotti che faranno conoscere i segreti dei loro mestieri con dimostrazioni gratuite; inoltre verrà realizzata un’opera collettiva che coinvolgerà tutti i visitatori interessati.