Stamattina il Sindaco ha postato sui social un messaggio molto attuale,

parlava di #qualitadellavita così immaginavo – prosegue Luisa Ciambella

Capo gruppo PD – che ad inizio seduta avrebbe tranquillizzato la città sulle azioni da intraprendere circa la notizia che Viterbo è’ al 104 posto nella classifica delle province italiane per la sanità peggiore.

Ieri il sole 24 ore infatti per il 3’ anno consecutivo ci posizione al 104 ^ posto su 108 posizioni. Ci informano che siamo una provincia con una speranza di vita bassa, con alto tasso di mortalità e consumo di farmaci, pochi posti letto e fuga a curarsi verso le regioni limitrofe oltre che caratterizzata da un aumento della incidenza dei tumori. Leggendo lo studio si capisce che abbiamo un problema di aspettativa di vita dove vediamo superarci anche da Roma che ha una aspettativa di vita di 1 anno e 1 mese più di noi, siamo gli ultimi nella Regione Lazio e comunque tra gli ultimi in Italia. Lo studio è’ sicuramente tecnico e oggettivo e il degrado registrato nel volgere di pochi anni ho detto al sindaco che non può continuare e che lui è’ la massima autorità sanitaria e deve urgentemente convocare la conferenza dei sindaci con l’istituzione di un Osservatorio sulla salute alla presenza della Regione Lazio e de Ministero della salute e dell’ambiente. I dati dimostrano che la nostra acqua, la nostra aria e il suolo, quindi l’ambiente, contengono elementi che ci danneggiano e dall’altra esiste un problema sanitario che non è’ solo la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni sanitarie. Per questo rimanere inerti rappresenta un danno per i Viterbesi che non ci possiamo più permettere. Mi auguro che il Sindaco si impegni per la salute dei cittadini come ha fatto per le poltrone de cda di Talete.