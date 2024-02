Il Tennis Club di Viterbo ha comunicato le linee programmatiche per la stagione 2024: due formazioni di serie C e una di Over 40 impegnate nel campionato per la risalita in classifica dalla C alla B.

A comunicare il programma del Club il presidente Fausto Barili, il D.S. Paolo Ricci, Agostino Tamantini del direttivo TCVT, Sergio Saggini sponsor del Club, e Nicola Montani in rappresentanza dei giocatori delle formazioni A e B.

Barili ha tenuto a sottolineare la volontà del sodalizio sportivo di formare giovani del territorio. L’intendo del Tennis Club è quello di creare un vivaio di giocatori, alcuni dei quali si sono messi già in evidenza, e che Ricci sta selezionando per inserirli nei vari settori di preparazione.

La formazione T.C. Viterbo “A” è composta Nicola Montanari, Marco Viola, Fausto Barili, Simone Poeta, Andrea Artieri, Edoardo Galvani, Emiliano Privato, Luca Fondi e Marco Calandrelli.

Oggi sui campi della Tuscanese dalle ore 10,00 è iniziato il campionato con l’Eur Sporting Club, domenica 3 marzo la formazione sarà ospite del Kipling, mentre il dieci marzo affronterà sul rosso dei campi del T.C. lo Junior Tennis Palocco.

Domenica 17 saranno ospiti dell’AS LuissTennis – Bmw Roma mentre il 7 aprile riceveranno gli atleti del T.C. Parioli.

La squadra del Tennis Club Viterbo B è composta da Emanuele Galvani, Simone Ramacciani, Denis Hallemans, Vincenzo Clausio Cusano, Filippo Vinciguerra e Davide Ingenitom e oggi sono impegnati in incontri sui campi del T.C. Roma, ospiteranno il 3 marzo a Viterbo gli avversari del CC Lazio, saranno ospiti dei giocatori dell’A.S.D. Punta del Lago e saranno di nuovo impegnati con incontri con i colleghi del CC Aniene.