La Domus Mulieris chiude la sua stagione ufficiale

Ultimo match ufficiale della stagione 2023/2024 per la Domus Mulieris che, in questa domenica pomeriggio alle 18, va a far visita alla Fe.ba Civitanova Marche nel turno conclusivo dei playoff di serie B.

Le padrone di casa sono la seconda forza del girone alle spalle del San Raffaele e puntano a confermare i valori emersi fino a questo punto, giocandosi poi le proprie chances di promozione nella fase ad eliminazione diretta. Le gialloblù, al contrario, hanno centrato l’obiettivo stagionale conquistando l’accesso ai playoff ma poi, complici gli zero punti accumulati nelle sfide dirette della prima fase, non hanno mai potuto puntare alle prime due posizioni del girone.

Sette giorni fa, contro la Pink Terni, le ragazze di coach Scaramuccia hanno comunque dimostrato di voler chiudere in bellezza la propria stagione, vincendo in volata, con un canestro di Despaigne, una partita in cui avevano dovuto sempre inseguire. L’obiettivo è provare a confermarsi anche in questa trasferta in terra marchigiana, contro un’avversaria che, nella gara di andata, si impose 73-64 al PalaMalè grazie ai 40 punti equamente distribuiti della coppia Panufnik-Jaworska. In quella occasione le ragazze viterbesi, già prive di Pasquali, Nobili e Bertollini, lottarono ad armi pari fino all’infortunio nel terzo quarto di Arianna Puggioni ma continuarono a battersi sino alla sirena finale, trovando anche dalle più giovani i canestri per rendere la vita difficile alle quotate avversarie.

Tutte regolarmente a disposizione le ragazze di Carlo Scaramuccia che presenta così la gara: “Le nostre avversarie sono sicure del secondo posto mentre noi stiamo giocando ormai da molto tempo per migliorare e far crescere le nostre giovani, senza obiettivi di classifica. Nessuno avrà una particolare pressione per cercare i due punti a tutti i costi, noi però abbiamo vinto sette giorni fa contro Terni e ci piacerebbe congedarci dal campionato con un’altra vittoria ma sappiamo che di fronte ci sarà un’avversaria agguerrita, come ha dimostrato in tutta la stagione finora, e che punta a lottare per la promozione in serie A2. Daremo il massimo come abbiamo fatto sempre, come nella gara di andata in cui ce la siamo giocata fino alla fine”.