Trofeo Liberazione, inaugurato il 1° memorial  “Andrea Barberi”

Insieme a FIDAL Lazio l’atletica Villa Gordiani G.Castello ha organizzato il 25 aprile 2024 il Trofeo Liberazione il tradizionale appuntamento dell’atletica laziale che visto in campo atleti di tutte le categorie federali. Ad ospitare la competizione di quest’anno, la pista verde dello stadio Olindo Galli di Tivoli che per l’occasione ha inaugurato il 1° memorial “Andrea Barberi”. Anche l’Atletica Alto Lazio ha preso parte alla importante manifestazione con alcuni atleti delle categorie Allievi/e che guidati dal tecnico societario Salvatore Nicosia hanno gareggiato sulla distanza degli 800m. In grande evidenza il giovanissimo Enrico Bossi che migliora nettamente il suo record personale vincendo la 4^ serie con l’ottimo tempo di 2’02″26, 3° tempo assoluto tra gli allievi del 2008 presenti alla gara. Bene anche Michela Castagna che corre in 2’41″12, Gabriele Gallu 2’17″23 ed Eva Andreini con 2’52″01. La prossima manifestazione che vedrà altri atleti dell’Alto Lazio in gara sarà quella di Tarquinia prevista per sabato 27 aprile 2024 presso l’impianto “Franco Guidozzi”.