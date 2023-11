I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tuscania, con il supporto di personale dell’Arpa Lazio, hanno riscontrato l’assenza dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio nei piazzali di una locale azienda, utilizzati per la movimentazione e la manutenzione dei mezzi agricoli oltre che come sito per il deposito temporaneo di rifiuti.

I militari hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria i due titolari dell’azienda per violazione al D.Lgs 152/06 e impartito le prescrizione per la messa a norma dei piazzali, che permetteranno ai titolari dell’azienda di poter accedere successivamente alla procedura estintiva del reato con il pagamento della sanzione pecuniaria.