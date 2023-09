Il convegno di studi che si svolgerà nella Sala delle Biblioteche del Cedido il 7 ottobre 2023 ed ha per titolo “Diari di viaggio, storie di viaggi”, realizzato con il contributo della Fondazione Carivit e della Diocesi di Viterbo, affronterà il tema del viaggio inteso nelle più diverse accezioni: per vedere e conoscere, per cambiare attraverso luoghi e culture diverse, per intraprendere un percorso di formazione, per comunicare; il viaggio interno dell’anima verso se stessi o verso il soprannaturale, il viaggio verso la salvezza del proprio spirito, il viaggio per missione e conversione; e poi gli oggetti accompagnano il viaggio, i documenti che raccontano quella esperienza, i viaggi delle cose e il senso del movimento.

Il convegno vedrà i rappresentanti dei 14 istituti culturali dell’ICET illustrare le loro indagini e gli studi sui viaggi nella Tuscia e dalla Tuscia verso il resto del Mondo, con lo scopo di far conoscere il territorio, raccontare l’enorme quantità di iniziative e avvenimenti che hanno segnato la storia della Tuscia e che sono partiti dalla Tuscia verso il resto del mondo. Una riflessione a più voci ed un’esperienza condivisa intorno al tema del VIAGGIO in cui ogni Istituto interverrà con un contributo di ricerca o con la proiezione di fotografie e video.

Il progetto potrà trovare spazio nei circuiti del turismo culturale del territorio, o nei percorsi devozionali volti a valorizzare ed ampliare l’offerta culturale della Tuscia. Sarà aperto a tutti gli interessati. I contenuti delle ricerche saranno disponibili gratuitamente sul sito dell’ICET (www.icetinrete.it) e saranno accessibili da diversi supporti (pc. tablet, telefono, ecc.). Il risultato del lavoro potrà essere collegato ai diversi siti istituzionali della Diocesi, del Comune, delle associazioni che si occupano di turismo e comunicazione al fine di dare maggiore visibilità e circolazione ai contenuti.

Gli Istituti culturali che partecipano sono:

o Diocesi di Viterbo – Museo Diocesano Colle del Duomo

o Diocesi di Viterbo – Centro Diocesano di Documentazione Cedido. (archivio e biblioteca)

o Diocesi di Civita Castellana – Archivio storico diocesano, Istituto superiore di scienze religiose (archivio e biblioteca)

o Federazione “S. Chiara d’Assisi” delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia (archivio e biblioteca)

o Federazione Clarisse di S. Giacinta Marescotti Lazio-Toscana (Archivio e biblioteca)

o Ordine Eremitano di S’Agostino – Provincia Agostiniana d’Italia (archivio e biblioteca)

o Casa Madre Ordine delle Maestre Pie di Santa Lucia Filippini (Biblioteca)

o Provincia della Presentazione di Maria SS. dei Padri Passionisti [Cura di Vetralla, S. Angelo al Monte Fogliano](Biblioteca)

o Ordine dei Frati Minori Conventuali – Provincia italiana di S. Francesco d’Assisi dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali (archivio e biblioteca)

o Pia Società torinese di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) (biblioteca “S. Giuseppe”)

o Provincia Serafica “Immacolata Concezione” dei Frati Minori Cappuccini (biblioteca)

o Monastero di S. Pietro delle Monache Benedettine Adoratrici del SS. Sacramento (Biblioteca)

o Monastero di S. Scolastica delle Benedettine [Civitella San Paolo] (Biblioteca)