Nella sala Regia di Palazzo dei Priori, è stato presentato il programma dell’Assemblea regionale dei comuni del Lazio che avrà luogo il 19 e 20 ottobre – sia a Palazzo dei Priori che presso Spazio attivo di Valle Faul. Sono intervenuti la sindaca Chiara Frontini, il vice presidente Anci Lazio Stefano Bigiotti, l’assessore Emanuele Aronne, il segretatio della CCIAA Francesco Monzillo e la consigliera Maria Rita De Alexandris del coordinamento organizzativo. L’importante manifestazione, si è tenuta sempre nella capitale tranne una volta a Rieti, e adesso, su pressione dell’amministrazione comunale, approda a Viterbo. Sarà una due giorni di intensi dibattiti che potrebbero fornire nel futuro anche prossimo soluzioni per gestire al meglio territorio e attività.



L’Assemblea Regionale dei Comuni del Lazio inizierà i lavori il 19 ottobre alle ore 15 nella Sala d’Ercole con i saluti istituzionali di Chiara Frontini – Sindaca di Viterbo, di S.E Prefetto di Viterbo Antonio Cananà, della Segretaria Generale del Comune di Viterbo Annalisa Puopolo, di Stefano Bigiotti – Vicepresidente Anci Lazio.

Panel del 19 ottobre





La Strategia Nazionale Aree Interne e le Forme di programmazione Complessa per lo sviluppo dei Territori

Fabio Bartolacci – Sindaco Di Tuscania, Silvio Franco· Assessore llo Sviluppo, Economico, Comune di Viterbo, Paolo Dottarelli – Sindaco Di Bolsena, Massimo Bambini – Sindaco Di San Lorenzo Nuovo. Modera: Lina Novelli – Direttivo Anci Lazio.

Orizzonte Futuro. Il Ruolo Delle Politiche per la Formazione e l’istruzione per il Territorio

Manuel Magliocchetti – Delegato del Presidente alla Programmazione Europea Anci Lazio, Emanuele Maggi – Sindaco di Bassano Romano, Alvaro Marucci – Prorettore Unitus, Samuel Battaglini – Vicepresidente Anci Giovani. Modera: Marina Battisti – Direttivo Anci Lazio.

Pnrr: L’esperienza dei Piccoli Comuni del Lazio

Luca Profili – Sindaco di Bagnoregio, Giuseppe Ciucci – Sindaco di Farnese, Francesco Di Biagi – Sindaco di Latera, Lubiana Restaini – Coordinatrice consulta piccoli comuni Anci Lazio. Modera: Giuseppina Castagnetta – Direttivo Anci Lazio.



Il Governo del Territorio e la trasformazione delle Città. Quale Futuro?

Emanuele Aronne – Assessore Urbanistica, Comune di Viterbo, Annalisa Arcangeli – Vicesindaca del Comune di Nepi, Diego Bacchiocchi – Commissario Ater Viterbo, Sen. Giulio Marini – Centro Studi “IL Leone”, Claudio Spagnardi – Assessore Urbanistica, Comune Di Fondi. Modera: Alessandro Giulivi • Vicepresidente Anci Lazio. Le conclusioni della prima giornata saranno tratte dall’On. Enrico Panunzi – Presidente Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione Regione Lazio, dall’On. Mauro Rotelli – Pres. Commissione Amb. Terr. e Ll.Pp. – Camera Dei Deputati e dall’On. Giorgio Simeoni • Presidente Comm. Speciale “GIUBILEO 2025” – Regione Lazio. Gianpaolo Nardi – Vicepresidente Anci Lazio

Il 20 Ottobre – Ore 9 i lavori inizieranno alle ore 9,00 presso SPAZIO Attivo Lazio Innova di Valle Faul Via Faul, sempre con i saluti istituzionali di Chiara Frontini – Sindaca di Viterbo, Alessandro Romoli – Presidente Provincia di Viterbo, Stefano Bigiotti – Vicepresidente Anci Lazio e di Daniele Sinibaldi – Vicepresidente Vicario Anci Lazio. I lavori della giornata saranno aperti dal Senatore Maurizio Gasparri Vipresidente del Senato.



Panel del 20 ottobre

Il Ruolo Degli Enti Locali Nella Programmazione Economica Regionale.

On. Giancarlo Righini – Assessore Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste – Regione Lazio, Giuseppe De Righi – Seg. Generale Anci Lazio, Pierciro Galeone – Direttore Generale Ifel, On. Daniele Sabatini – Presidente Gruppo Consiliare Fd/ – Regione Lazio, On. Daniele Leodori – Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio. Modera: Luisa Piacentini – Direttivo Anci Lazio.

Le responsabilità del Sindaco e degli amministratori locali nell’attuale Ordinamento Giuridico.

Sen. Francesco Paolo Sisto – Viceministro della Giustizia (T.B.C.), On. Francesco Battistoni – Vicepresidente Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici – Camera Dei Deputati, Luisa Regimenti – Assessora Personale, Polizia Locale, Enti Locali, Sicurezza Urbana Regione Lazio, Sandrino Aquilani – Membro Del Comitato Europeo delle Regioni. Modera: Martina Domenici – Direttivo Anci Lazio.



Sul territorio: la sussidiarietà tra le P.A. Nella valorizzazione della città e dell’ambiente e del paesaggio

On. Alessandro Battilocchio – Presidente Commissione Parlamentare di inchiesta sulle Condizioni di Sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie, Svetlana Celli – Presidente Assemblea Capitolina, Margherita Eichberg – Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Lazio, Vincenzo Lamorte – Istituto Credito Sportivo, Luisa Ciambella – Consiglio Nazionale Anci. Modera: Gianluca Quadrini – Direttivo Anci Lazio.

Sfida del PNRR. Il ruolo degli enti locali

Pierluigi Sanna – Vicesindaco Città Metropolitana di Roma, Valerio Novelli – Consigliere Regionale Lazio, Dario Bacocco – Consiglio Nazionale Anci, Egisto Bianconi – Direttore Generale Asl Viterbo. Modera: Gian Filippo Santi – Direttivo Anci Lazio

Le conclusioni della seconda giornata di lavoro saranno tratte dall’On. Salvatore De Meo – Presidente Della Commissione Per Gli Affari Costituzionali (AFCO) – Parlamento Europeo, dall’On. Claudio Durigon • Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da Roberta Angelilli – Vicepresidente Regione Lazio e da Riccardo Varone • Presidente Anci Lazio.