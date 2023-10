Nella stupenda Cappella Palatina del Comune di Viterbo, nel corso di una affollata conferenza stampa è stata presentata la 14esima edizione di CioccoTuscia.

Presenti Alfonso Antoniozzi, vice sindaco, Silvio Franco assessore allo sviluppo economico locale e turismo, Andrea Sorrenti direttore CioccoTuscia, Luigia Melaragni Cna, Sonia Pesci di Campagna Amica, e i rappresentanti delle realtà istituzionali e associative coinvolte nell’organizzazione dell’evento. Antoniozzi ha messo in evidenza come Festival CioccoTuscia rappresenti un evento a doppia lettura, quello delle prelibatezze gastronomiche legare alla cioccolata e quello culturale che coinvolge diversi settori. Anche Silvio Franco ha sottolineato che il Festival vedrà tra i suoi appuntamento anche quello di CerAmica un evento interessante e sorprendente. Andrea Sorrenti ha voluto essere breve succinto e compendioso, ma non è stato possibile in poche parole descrivere la 14^ edizione del Festival “CioccoTuscia” che si svolgerà a Viterbo nei giorni 7-8 e 14-15 ottobre 2023 presso lo storico Palazzo dei Papi, Piazza S.Lorenzo e altre piazze del centro storico di Viterbo, con il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio; i principali partner sono Regione Lazio, Comune di Viterbo, Diocesi, Camera di Commercio, Confartigianato, CNA, Coldiretti, Confesercenti, Sodalizio dei Facchini di S.Rosa, Comitato Centro Storico, ANCE Viterbo a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione.

Sorrenti ha tenuto a sottolineare come la manifestazione ha 2 anime, una orientata alla promozione e valorizzazione di Viterbo e della Tuscia attraverso le eccellenze della enogastronomia locale, l’altra in vero e proprio Festival di CioccoTuscia invece coinvolge diversi settori culturali quali musica, danza, laboratori didattici, teatro, animazione, premi, giochi, spettacoli, artisti di strada, figuranti storici, che rendono l’evento unico nel suo genere, un veicolo molto importante e decisivo per lo sviluppo turistico del capoluogo della Tuscia. Nelle edizioni precedenti, le presenze medie sono state circa 20.000 di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un successo per l’organizzazione di CioccoTuscia che si conferma come uno tra i più importanti eventi della provincia di Viterbo.

La sala Alessandro IV del Palazzo Papale è dedicata ai laboratori didattici a tema dolci e cioccolato.

Mentre la sala delle Scuderie (piano inferiore del palazzo) è dedicata alle varie realtà del territorio con la proposta dei prodotti dolciari con prevalenza di cioccolato che viene esposta in tutte le sue declinazioni; inoltre una sala più piccola accoglierà le aziende, sempre locali, che promuovono prodotti “salati”.

A piazza S.Lorenzo viene ricreato il Villaggio CioccoTuscia dove, oltre agli stand enogastronomici nelle casette di legno, sono in programma molte iniziative culturali sia per adulti che per bambini.

Nelle piazze limitrofe, Piazza della Morte, Piazza del Gesù, Piazza dei Caduti, Valle Faul e altre location del centro, sono previsti allestimenti e intrattenimenti itineranti. E poi l’evento nell’evento che oggi ha già raggiunto una notevole adesioni per venire gareggiare al “cosplay contest” di domenica 15 sul palco in Piazza San Lorenzo. Sarà un momento di esilarante divertimento per tutti in quanto l’hobby del cosplay e le relative competizioni affascina sia i concorrenti che il pubblico. D’altronde il bello di uno spettacolo cosplay quello che gli artisti, perchè di artisti in vari campi sono i partecipanti, sono liberi di interpretare chiunque si voglia e di fronteggiare e dare sfogo agli aspetti del proprio carattere mettendosi in gioco con tutte le loro forze per aggiudicarsi i premi in palio. forze. L’intero programma che è denso di appuntamenti e sarebbe lungo elencare può essere visto al seguente indirizzo su FB : Programma 2023 – CIOCCOTUSCIA