Questa volta sul palco Giuliana Benvenuto e Lorenzo Catalini; MC della serata Lorenzo Maria D’Amico.

L’appuntamento è previsto venerdì 19 gennaio alle 21.00 e prevede la prenotazione della sedia o del tavolo.

Qualche curiosità sugli artisti:

Giuliana Benvenuto, classe 2000 nata a Cetraro ma vissuta a Scalea fino ai 20 anni.

Successivamente si trasferisce a Roma per studiare Giurisprudenza, per poi conoscere e approfondire anche il meraviglioso mondo della stand up comedy. Sogno nel cassetto? Riuscire a strappare sempre un sorriso alle persone.

Unico problema è capire come: se da avvocato o da comica, questa è una cosa che scopriremo tra qualche anno, quando di ci sarà una laurea.

Lorenzo Catalini è un classico uomo del ‘900 (1997 è comunque ‘900). Viene da Follonica, una famosa località balneare, motivo per cui adora l’autunno e le giornate di pioggia.

Nonostante vari difetti di pronuncia, come la R moscia e la C toscana, decide comunque di fare il comico già a 20 anni, e ora sta portando in giro per l’Italia il suo primo spettacolo, intitolato “Fantasticherie”. Vanta un’apparizione televisiva, al festival di Sanremo del 1967, in qualità di istigatore al suicidio di Luigi Tenco.

-Prenotazione della sedia: primo drink 6,00 euro

-Prenotazione del tavolo: drink + tagliere 13.00 euro