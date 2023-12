Tanti appuntamenti da non mancare per tutti gli appassionati del cibo buono, sano e local

Dopo l’esordio dei giorni scorsi Tuscia in Bio, il mercato biodiverso propone un altro fine settimana allo Spazio Pensilina di piazza del Sacrario (davanti al parcheggio e accanto all’Ufficio turistico) ricco di appuntamenti e prelibatezze tutte da gustare.

Un appuntamento immancabile per cittadini e turisti dove trovare, nel primo mercato coperto di Viterbo,prodotti del territorio, genuini, di stagione: formaggi, pane, olio, ortofrutta, creme spalmabili, vino, miele, dolci ma anche prodotti artigianali e pezzi unici come gioielli e

creazioni floreali. Ma non solo perché “Tuscia in Bio” vuole essere un vero e proprio luogo dedicato alla cultura enogastronomica della provincia di Viterbo attraverso degustazioni gratuite, incontri, mostre tematiche e attività per bambini

Questo il programma dei prossimi giorni:

Giovedì 14 Dicembre

ore 17.00 – Inaugurazione della mostra “PM550”, Talk con Agnese Ferruzzi e Manuela Cannone. Interviene l’autore della Mostra Michele Furci. Modera Francesco Galli, fotografo

“PM550” è la storia di Salvatore Furci, soldato italiano di stanza a Rodi durante la seconda guerra mondiale, ricostruita attraverso le centinaia di lettere che Salvatore si scambia con sua moglie Serafina. Mentre a casa, nella Calabria rurale, la vita segue il ritmo lento della natura, a Rodi Salvatore vive la sua guerra come un’avventura. Da questa avventura non farà ritorno: deportato dai tedeschi sul mercantile Oria, naufragherà nell’Egeo. Trent’anni più tardi, suo nipote Michele scopre, grazie a una trasmissione televisiva, un finale alternativo. Non tutti i naufraghi sono morti: e se suo nonno fosse uno di loro? Grazie all’incontro con il team di DER*LAB, Michele deciderà di ricostruire questa vicenda. Agromono di professione, sceglierà, insieme alla curatrice Irene Alison, di tradurre in immagini l’epistolario di suo nonno senza allontanarsi dal suo luogo di lavoro: la serra. Attraverso le sue pareti trasparenti, darà corpo a visioni sospese tra la memoria e l’immaginazione.”

Venerdì 15 Dicembre

ore 17.00 – Incontro“CIBO, SALUTE E AMBIENTE. La dieta mediterranea come modello di alimentazione tradizionale, sana e sostenibile”. Intervengono: Marta Schirripa, oncologa all’ Ospedale Belcolle e segretaria dell’Associazione KISS; Clara Prioreschi, nutrizionista e formatrice Slow Food Viterbo e Tuscia; Antonella Litta, referente Associazione medici per l’ambiente- ISDE Italia. Conduce Ines innocentini, referente Educazione di Slow Food Lazio.

Sabato 16 Dicembre

Dalle ore 09:30 alle 19:00 TUSCIA IN BIO. Il Mercato Biodiverso con prodotti tipici e artigianali. Degustazioni gratuite.

Intrattenimento musicale di Piero “Totem” Duranti e Sisto Feroli Duo che proporanno jazz etnico, improvvisazioni musicali dall’ India al Sud America al rock blues.

ore 17:00 Presentazione dei vini dell’azienda biologica “Tre Botti” con degustazione gratuita. Intervengono Ludovico Botti e Ines Innocentini, referente educazione di Slow Food Lazio.

Domenica 17 Dicembre

Dalle ore 09:30 alle 19:00 TUSCIA IN BIO. Il Mercato Biodiverso con prodotti tipici e artigianali. Degustazioni gratuite.

Intrattenimento musicale di Feroli Aquilani Guitar Duo” la cui musica è ricca di influenze di vario genere: dal flamenco al jazz, rock, musica classica ed etnica.

La manifestazione NATALE A TUSCIA IN BIO, realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Viterbo, è organizzata da: Cooperazione Contadina, Mercato della Terra Slow Food di Viterbo e Tuscia APS, Aucs onlus, Arci Viterbo, Slow Food Viterbo e Tuscia.

