“Non si ferma l’impegno della Regione per la promozione e valorizzazione del territorio laziale. È stata pubblicata la graduatoria relativa all’Avviso pubblico per il sostegno a iniziative culturali di interesse regionale in programma tra il 15 giugno e il 15 novembre 2021. Con 1 milione di euro, è stato possibile ammettere a finanziamento 71 progetti su tutto il territorio laziale. Siamo al lavoro, inoltre, per finanziare gli ulteriori 11 progetti risultati ammissibili ma non finanziabili con le risorse attualmente a disposizione”, così ha annunciato in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Con questo Avviso, la Regione ha stanziato a favore degli enti privati 1 milione di euro per la realizzazione di iniziative volte alla promozione e valorizzazione del territorio regionale. I contributi oggetto dell’Avviso sono finalizzati al finanziamento di eventi culturali da svolgersi sul territorio regionale (o, in via eccezionale, in altro territorio purché rivolti alla promozione del Lazio) nei seguenti ambiti: valorizzazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e riproduzione di documenti esistenti; mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica; rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie. Ogni progetto sarà finanziato in misura non superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, per un importo non superiore ai 20 mila euro.