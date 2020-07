Un flop annunciato quello dei Saldi di fine Stagione in Calabria e Sicilia (1 luglio), Campania (20 luglio), Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Piemonte (25 Luglio)… e in tutte le altre regioni compreso il Lazio il cui presidente regionale fissa la data di inizio al 1 agosto.

I dati che in questi giorni sono arrivati all’ADUC – Associazione Diritti Utenti e Consumatori dalle associazioni di categoria di chi ha già avviato questi sconti sono decisamente sconfortanti. La Confcommercio indica, da un suo studio, un calo del 40%. Lo si immaginava. Forse qualcuno si aspettava un trend diverso?

Siamo ad estate avanzata e sempre più difficilmente qualcuno acquista un capo d’abbigliamento per una stagione che sta finendo o per la prossima stagione fra un anno; qualche commerciante, volendo recuperare ha iniziato sotto sotto a effettuare sconti del 20-30% senza aspettare l’inizio del periodo dei saldi.

La disponibilità economica di chiunque non dà molte prospettive ai consumatori; i pochi soldi che le famiglie hanno ancora disponibili è molto probabile che preferiscano investirli in qualche giorno di relax, alla scoperta/riscoperta del turismo nel proprio Paese.

Per rinnovare il guardaroba c’è sempre tempo; e soprattutto gli acquisti a prezzi scontati si trovano tutto l’anno.

Sempre più famiglie anche a Viterbo acquistano online, grazie al periodo di confinamento che ci ha resi tutti più internauti, abbiamo capito che si può risparmiare il 50% del 50% rispetto anche ai Saldi di agosto.

Possiamo acquistare sempre, anche alle 3 di mattina, e dove vogliamo, anche un negozio di Bruxelles, di Madrid o di Milano o Palermo pur abitando in qualche altra parte dell’Unione europea, magari in un Paese in cui il potere d’acquisto rispetto a quello italiano è anche maggiore.

Le regole sono le stesse in tutta l’Unione, per qualunque problema dovesse presentarsi in fase di acquisto o post-acquisto. Di fronte a questa realtà ci sorbiamo invece il balletto di istituzioni che si riuniscono per spostare le date di avvio dei saldi e magari anche rispostarle (come è accaduto in questo mese per alcune regioni), tutto alla faccia dei possibili acquirenti.

Le associazioni di categoria presentano scenari apocalittici e colgono l’occasione per chiedere ai governi regionali e a quelli nazionali sussidi e agevolazioni.

Ora, d’accordo che la situazione è difficile e non ci sono all’orizzonte grandi soluzioni, ma possibile che ancora non si voglia comprendere, da parte degli amministratori e delle società di categoria che il periodo dei saldi non serve a nulla se non a mettersi in mostra come dei fantasmi che parlano al vento?

Si abbia il “coraggio” di mettere la parola fine a questo circo dei Saldi.