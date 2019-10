La legge di bilancio 2020 proposta dal governo, prevede un bonus per i lavori di ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici.



“Un incentivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Corona – con una una detrazione del 90%. Con il Sindaco e l’ufficio ne abbiamo già parlato e la volontà e’ quella di aggiungere il 10% mancante per dare ancora maggiore slancio alla misura”.

Così facendo daremo la continuità necessaria a concludere il piano di lavori di riqualificazione del centro storico partito con la redigenda progettazione della sistemazione di viale Garibaldi. A questi interventi si aggiunge inoltre la sistemazione di tutti gli archi e la riapertura del vicolo di pizza padella che collegherà la circonvallazione con la parte vecchia del paese: un intervento per il quale insieme al vice sindaco Luca Benni abbiamo partecipato ad un bando e che realizzeremo comunque, anche con fondi comunali, qualora non venisse finanziato dalla Regione Lazio”.