Osvaldo Bevilacqua, giornalista detentore dal 2015 del Guinness World Records TV per il Travel Show di più lunga durata al mondo (40 anni) con lo stesso conduttore ininterrottamente e Ambasciatore dei Borghi più Belli d’Italia. Sergio Cesarini che è stato il più giovane conduttore televisivo della RAI. Due giornalisti e conduttori TV in sopralluogo a Viterbo per delle imminenti e importanti sorprese per la promozione della storica Città di Viterbo e della suggestiva Viterbo Sotterranea.

Ricordiamo che Osvaldo Bevilacqua è nato nel cuore dell’ Etruria, ad Orte, in provincia di Viterbo.

Dal 1977 al 2019 ha lavorato per la RAI, trascorrendo più di 40 anni a realizzare Sereno Variabile, il suo programma di maggior successo, che all’inizio si chiamava Viaggiando viaggiando.

Sereno Variabile è andato in onda fino al 2019, ottenendo l’ambito posto nel Guinness dei Primati.

E’ entrato nel Guinness nel 2015 per essere stato trasmesso ininterrottamente da più tempo. Da Londra, dall’entourage del Guinness, dicono che per questo secolo è impossibile battere il record. Ben 41 anni di messa in onda, con circa 18 milioni di chilometri percorsi tra Italia ed estero. Qualcosa come 41 volte sulla Luna e 420 volte il giro del mondo. Il tutto certificato: è stata una commissione giornalistica che ha fatto i conti,

Osvaldo Bevilacqua, Ambasciatore dei Borghi, cantore del Made in Italy, vincitore di numerosi premi: un vulcano di idee e una fucina di esperienze.

Giornalista e teorico del giornalismo, ha tenuto la cattedra di Giornalismo televisivo alla LUISS ed è stato insignito del premio Fiuggi, tre volte del premio Chianciano e due del Saint Vincent.

Attualmente Ambasciatore nel mondo e collaboratore Instagram dei Borghi più Belli d’Italia, account seguito da circa 1 Milione di follower. Autore di proposte turistico-culturali di viaggio su “La Freccia Magazine” di Trenitalia.

Per raccontare i tesori italiani e raggiungere un pubblico sempre più globale si parte dall’esperienza di Osvaldo Bevilacqua

Un “brand” della divulgazione turistica con alle spalle quarant’anni di esperienza nella promozione delle bellezze della penisola: dalla televisione pionieristica degli anni Settanta e Ottanta alle nuove frontiere del digitale passando per le fortunate collane editoriali per Eri, Rai Libri e Mondadori, fino al recente sbarco sui social con risultati sorprendenti in termini di followers e di apprezzamenti.

Ci sono molti modi per raccontare il nostro Paese.

Il turismo esperienziale va oltre il semplice viaggio, coinvolgendo profondamente la cultura e le tradizioni locali. Questo approccio enfatizza il coinvolgimento autentico con il luogo visitato, spesso tramite il potente strumento dello storytelling.

Un modello diverso di viaggiatore che vuole conoscere le esperienze e le tradizioni del luogo come se fossero un romanzo.

E’ nata, recentemente, “L’ITALIA DI OSVALDO”, l’anello di congiunzione fra media tradizionali e nuovi per raccontare i territori, ma anche molto di più. Protagonisti de “L’Italia di Osvaldo”, sono gli italiani che, da soli o in team, all’estero o nel nostro Paese, grazie alla loro preparazione, alla passione, all’entusiasmo, hanno avuto successo nella loro professione nel campo tecnologico, scientifico, medico, letterario, dello spettacolo, artistico e altri come artigiani, agricoltori, insomma chiunque abbia raggiunto obiettivi straordinari, creando benessere e facendo crescere l’immagine e la reputazione dell’Italia nel mondo!

Una “dimenticanza” l’abbiamo avuta, parlando della lunga carriera di Osvaldo Bevilacqua: non abbiamo menzionato il grande successo per la radio de “La diligenza”, andata in onda su Radio1 per due decenni alle 7:30 del mattino e poi alle 13:30. Ed é proprio negli studi RAI della Fonit Cetra, dove veniva realizzata “La Diligenza” che Osvaldo conobbe, per poi diventarne amico, il giovanissimo conduttore radiofonico e televisivo Sergio Cesarini. Anche lui nato nel cuore d’ Etruria ed esattamente a Tarquinia il 7 giugno 1962.

Sergio Cesarini ha studiato Scienze Politiche all’Università di Roma, ed è iscritto dal 7 novembre 1983 all’Ordine Interregionale dei Giornalisti del Lazio e Molise.

Per quanto riguarda l’attività di comunicazione, per la Radiotelevisione Italiana – dove è stato il più giovane conduttore televisivo – ha lavorato soprattutto presso il D.S.E. (Dipartimento Scuola Educazione RAI) dove ha condotto e realizzato numerosi programmi televisivi e radiofonici; l’attività prevalente ha riguardato la realizzazione e conduzione di trasmissioni RAI dedicate ai beni culturali ed ambientali con particolare riguardo al turismo, alla storia, all’arte, all’ambiente e all’archeologia in Italia.

Ha iniziato l’attività in RAI con il programma radiofonico “Libro e Civiltà” trasmesso da RADIODUE. -1985- Sempre per radio RAI ha condotto “Scuola in Breve”, appuntamento quotidiano del D.S.E., andato in onda su RADIOUNO, 1986/87- Si è occupato di beni culturali e turismo in Etruria ed ha curato la regia, sempre per la RAI, di un programma televisivo di grande successo, “Gli Etruschi Raccontano”, trasmesso da RAI 3 TV e replicato su RAI 2 TV. -1989- Anche come conduttore televisivo ha una lunga esperienza nel settore dei beni culturali ed ambientali avendo a lungo presentato, dal centro RAI di Napoli, “Meridiana: L’uomo ed il suo Ambiente”, la famosa rubrica settimanale del Dipartimento Scuola Educazione della RAI (poi chiamato RAI Educational e successivamente RAI Storia) andata in onda sulla Terza Rete nazionale della RAI a partire dal 1988 e di cui è stato per diversi anni presentatore televisivo. “Ambientevivo” è il titolo di un’altra rubrica settimanale che ha condotto e curato dalla sede Rai di Via Teulada a Roma, trasmessa da RAI 3 nazionale. Anche di questa trasmissione Sergio Cesarini è stato presentatore a partire dal 1988.

Per entrambe le rubriche ha anche realizzato speciali servizi, con particolare riguardo al territorio italiano. Anche per la radio ha dedicato particolare attenzione al turismo ed ai beni culturali ed ambientali. Ha realizzato numerosi servizi speciali, di approfondimento, per RADIOVERDERAI, GR2 PER VOI.