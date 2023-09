Sabato 23 e domenica 24 settembre avrà luogo la Coppa dei 2 laghi nella sua trentaduesima edizione.

40 equipaggi provenienti da tutta Italia, con alcuni provenienti dalla Sicilia dall’Umbria e dalla Capitale si sfideranno, su meravigliose auto d’epoca, per la conquista del XXXII trofeo; si attraverseranno luoghi lussureggianti ed alcuni meravigliosi comuni della Tuscia. L’evento avrà inizio sabato 23 partendo da Bolsena, in prossimità dell’omonimo lago, per arrivare in serata a Viterbo con esposizione statica nella piazza degli Almadiani.

Domenica 24, partendo sempre dagli Almadiani, si costeggerà il lago di Vico per finire l’evento a Vetralla dove ci sarà un’altra esposizione statica, commemorativa della “giornata nazionale del veicolo storico”, seguirà il pranzo finale e le premiazioni all’Interno del suggestivo villaggio di Babbo Natale.