Arianna Meloni a Viterbo, tutto esaurito alle Terme dei Papi a Viterbo

Tutto esaurito nella sala delle conferenze delle Terme dei Papi a Viterbo per l’appuntamento dal titolo “L’Italia cambia l’Europa”, con Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica nazionale di Fratelli d’Italia, sorella della premier Giorgia.

Le elezioni europee si avvicinano a grandi passi ma ci ci sono anche altre elezioni locali hanno chiosati gli intervenuti, tra i quali l’on. Mauro Rotelli, il capogruppo del partito alla regione Lazio Daniele Sabatini, la capogruppo in consiglio comunale Laura Allegrini e Luigi Maria Buzzi. Erano presenti anche Massimo Giampieri, Antonella Sberna, il consigliere Enit Sandro Pappalardo, il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, Donatella Salvatori, Gianluca Grancini, Mario Lega, Gianmaria Santucci, Alessia Mancini, Luca Giampieri, Luca Profili, Antonio Porri, Matteo Achilli e il candidato sindaco a Civitavecchia Massimiliano Grasso.

La parte centrale degli interventi è stato sulle problematiche del territorio e sulle sue potenzialità da sviluppare per il benessere di tutti, ma si è puntualizzato anche sulle elezioni europee, ormai alle porte.



Tutti in piedi i presenti quando Arianna Meloni ha ricordato ai presenti Valentina Paterna, consigliera regionale di FdI e coordinatrice del circolo FdI di Tarquinia, scomparsa recentemente dopo una lunga malattia.

“Questo territorio ha sottolineato la Meloni sono sicura darà il massimo per queste Europee. Quindi rimbocchiamoci le maniche, perché abbiamo di fronte la battaglia delle battaglie – perché il modello italiano deve essere quello che in Europa diventi una pietra miliare. Così come stiamo costruendo un’Italia produttiva e autorevole in politica estera, vogliamo costruire un’Europa che sia autosufficiente; un’Europa capace di muoversi nello scenario internazionale come un soggetto unico”.

Non sono mancate da parte della sorella della premier critiche all’Europa attuale: “L’Europa di adesso la conosciamo già: è stata incapace finora di dare risposte e pertanto va cambiata. Non possiamo più permetterci un approccio europeo ideologico. L’Europa che immaginiamo è quella dei popoli e delle nazioni, consapevole che la sua ricchezza è proprio nei popoli e nelle origini. Un’Europa capace di difendere i suoi confini. Vogliamo un’Europa libera dall’ideologia del “green”, che ci vorrebbe consegnare mani e piedi alla Cina. Noi cerchiamo il giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale e sviluppo”.

Ha poi aggiunto: “Non dobbiamo indebitare le nuove generazioni i nostri figli e nipoti per assurdi propositi. La nostra difesa dell’ambiente l’abbiamo dimostrata sostenendo gli agricoltori. Vogliamo un’Europa capace di confrontarsi con l’intelligenza artificiale, ma al servizio dell’uomo. Con il piano Mattei l’Italia ha indicato una nuova strada di cooperazione e sviluppo”.

Arianna Meloni si è detta soddisfatta dell’operato del Governo italiano: “Ora siamo al governo della nazione – ha affermato -. Dobbiamo essere consapevoli del ruolo che abbiamo, dimostrare responsabilità e che siamo sempre gli stessi. Il Governo ce la sta mettendo tutta”. Ha poi affermato con decisione: “So che questo territorio farà un grande lavoro”.