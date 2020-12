«La Regione Lazio ha messo in campo diversi interventi atte a rafforzare vari aspetti territoriali tra cui: digitalizzazione dei servizi, potenziamento infrastrutturale e ammodernamento degli uffici centro per l’impiego esistenti.

Con delibera regionale, – afferma l’Amministrazione comunale di Vetralla – la Regione Lazio ha ufficializzato la nascita di 15 nuove sedi centro per l’impiego, tra cui uno nel nostro comune.

Il numero delle sedi principali nel Lazio passa dunque dalle attuali 35 a 50. Un importante passo in avanti per il potenziamento e ammodernamento della rete dei servizi per l’impiego che vede un investimento per un importo pari a 95 milioni di euro.

La nuova agenzia Spazio Lavoro permetterà di ottimizzare le risorse a disposizione, offrendo a cittadini e imprese servizi efficienti.

Un cambiamento radicale anche per Vetralla che oggi si rende ancora più necessario a causa della emergenza Covid-19. L’agenzia Spazio Lavoro sarà lo strumento attuativo per creare un match tra imprese, formazione e persone in cerca di occupazione nonché per garantire una sempre migliore efficienza delle misure di politica attiva del lavoro. Per la provincia di Viterbo e quindi per Vetralla sarà un cambiamento importante nell’ottica del potenziamento dei servizi, con una presenza più capillare sul territorio, finalizzata a fare incontrare imprese e persone in cerca di occupazione.

Siamo davvero lieti che l’impegno costante di questa amministrazione, anche e soprattutto nell’ottica di una progettualità lungimirante e ad ampio raggio, abbia permesso a Vetralla di raggiungere un altro importante risultato a sostegno della comunità, anche grazie ad un rafforzamento dell’organico di personale; si tratterà infatti di un punto strategico soprattutto per i nostri giovani in cerca di occupazione. Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Enrico Panunzi per la sua costante presenza sul territorio e per l’impegno dimostrato.

Per quanto riguarda la sede, che prevede ampi spazi facilmente raggiungibili, ci stiamo già attivando».