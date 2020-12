Flavia Miralli, nata il 16/10/2000 Viterbese venti anni appena compiuti è la prima donna della Provincia di Viterbo a conseguire brevetto di maestro di sci conseguito a fine ottobre con il Collegio Maestri di sci Abruzzo, dopo aver superato brillantemente l’eurotest d’ingresso alla selezione.

Flavia inizia a sciare a 9 anni nel 2009 con lo Sci Club Viterbo, si allena con gli amici dello Sci Club Amiata, il 2° anno nel 2011 centra la qualificazione alla Finale sul Pinocchio sugli sci, all’ Abetone, nella stagione succesiva si trasferisce a Livigno (SO) con lo Sci Club Livigno, poi due anni dal 2012 al 2014 in Val di Fassa (TN) con lo Ski Team Fassa centra il podio in slalom e si piazza a metà classifica categoria ragazzi nei campionati regionali trentini sia slalom gigante che speciale.

Dal 2014 al 2017 riesce ad entrare nello Ski College di Limone Piemonte(CN) dove riesce a coniugare studio e sci dove ottieni ottimi risultati agonistici.

Dal 2017-2019 rientra nel Lazio e Gareggia con lo Sci Club Livata dove diventa campionessa regionale nel 2019 nella Categoria Giovani del comitato Lazio-Sardegna.

Nel 2019 rientra nello sci Club Viterbo 97 club della sua città, dove metterà a disposizione il suo enorme bagaglio tecnico acquisito nei più importanti club italiani, all’insegnamento della tecnica sciistica ai giovani Viterbesi e finalmente vincere i come atleta nelle gare di sci regionali e Nazionali per i colori gialloblu della sua Città.