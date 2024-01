RONCIGLIONE – Viterbo, unica provincia del Lazio, ha giocato le finali di freccette elettroniche in Toscana con 50 giocatori, per un totale di circa 800 provenienti da tutta Italia.

Il portacolori del Lazio, sezione di Ronciglione, Danilo Piccioni, sbanca Arezzo nella cat. A, vincendo il titolo regionale. Partita ricca di emozioni contro un Massimo Donati in grande spolvero. Nonostante il talento del bravissimo Donati, nulla ha potuto contro un Piccioni estremamente motivato e desideroso di portare nella sua regione un titolo così importante. Danilo Piccioni la fa sua con un secco 2 a 0. Campione Regionale A.

Identica sorte per (il fratello) Alessandro Fuochi, che con un finale al cardiopalma, contro un Gabriele Grassi fortissimo, si aggiudica il titolo regionale, scoppiando poi in lacrime di gioia. Il diciassettenne Alessandro Fuochi è il nuovo campione regionale 2023.

Ma non è finita, anche la mamma, Irene Finocchi ci mette lo zampino e va in finale contro Elisa Borri, dove però non riesce a contrastare la bravura indiscussa della giocatrice toscana, aggiudicandosi il titolo di Vice-Campionessa regionale 2023.

Da segnalare un ottimo 5° posto in serie C di Federico Di Flumeri (Roma, ma milita nel Club 34 di Viterbo).

A completare il quadro della splendida domenica, il 2° posto del papà Fiorenzo Fuochi, nel torneo 301 master out categoria unica (serie A/B/C/Donne).

“Ronciglione si conferma patria di grandi atleti e gruppi sportivi – ha commentato il consigliere delegato allo Sport, Fernando De Angelis – e questa volta a trionfare è stata la sezione ronciglionese di freccette elettroniche, aggiudicandosi tre prestigiosi titoli regionali. Mi faccio portavoce di tutta l’amministrazione comunale complimentandomi con Danilo Piccioni, Alessandro Fuochi, Irene Finocchi e tutto il gruppo. In bocca al lupo per la nuova sfida di Arezzo e per il futuro”.

“Torniamo a Viterbo, estremamente soddisfatti – ha commentato il gruppo Soft Dart. A parte il 5° posto di Di Flumeri, la serie C ha deluso le aspettative; avevamo un bel plotone carico ed allenato, ma è ancora “presto” per competere con i fortissimi Toscani. Oggi, 19 gennaio, si parte per Arezzo per le finali del Campionato Italiano Singolo/Squadre”.