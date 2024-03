Cresce l’attesa al Tennis Club Viterbo per la sfida casalinga della Saggini Costruzioni contro lo Junior Tennis Palocco, in programma domenica mattina a partire dalle ore 10. La squadra di punta del club gialloblù si sta preparando ad affrontare la sfida cloud del girone, avendo la fortuna di poterla giocare in casa, davanti al proprio pubblico. Saranno incontri di altissimo livello, tra due team che hanno ambizioni importanti e certamente la sfida di domenica potrà dare molte risposte riguardo agli obiettivi ed alle prospettive per il prosieguo del campionato. Le ostilità di domenica, verosimilmente, decreteranno la squadra che risulterà prima al termine del girone, pur dovendo mantenere alta la guardia rispetto ai risultati dello Sporting Eur e del CT Parioli.

Contemporaneamente, sui campi della Asd Punta del Lago, entrerà in campo anche la seconda squadra del Tennis Club Viterbo Banca Lazio Nord, iscritta al campionato di serie C, per un derby che per i giovanissimi ed emergenti atleti viterbesi si preannuncia complicato.

Appuntamento a tutti gli appassionati di tennis al Tennis Club Viterbo, domenica mattina dalle ore 10.