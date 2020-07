Sarà un weekend importante questo per Francesco Puocci, classe 1974, di Vetralla, fondatore della EffePi Racing e pilota.

Per la prima volta infatti, decide di partecipare a un Campionato Italiano FMI e lo fa cominciando proprio da uno dei più belli e combattuti: il Motorally.

Fondata sulla navigazione e sulla velocità questa specialità si rivela propedeutica per la direzione che sta prendendo la carriera del pilota di Vetralla. Francesco infatti, dopo la delusione del Kalahari Rally, cancellato e rinviato al 2021 per i problemi legati alla pandemia di Coronavirus, non si è lasciato abbattere e ha reagito immediatamente.

Si è iscritto al Campionato 2020 e sarà al via, da domani, sabato 1 agosto, delle prime due prove di Campionato Italiano, a Bella, una piccola cittadina in provincia di Potenza, in Basilicata. Oggi Frank Puocci ha affrontato il lungo iter delle verifiche amministrative e tecniche e nel pomeriggio preparerà il suo primo vero road book da gara, pronto poi a lanciarsi sul percorso di gara domani.

Sabato primo agosto il percorso del Motorally di 213 chilometri complessivi prevede quattro prove speciali: un fettucciato di due chilometri a inizio giornata, per scaldare i muscoli, e poi una speciale in linea, navigata, di 36 km; a seguire ancora un passaggio sul fettucciato e poi una speciale di 42 chilometri. Domenica invece una sola prova speciale: un percorso complessivo di 145 chilometri e una ps di 71.

Il Motorally servirà a Francesco anche come allenamento in vista della prima gara del Trofeo Ktm 2020, prevista il 9 agosto, domenica prossima, a Rivanazzano Terme (PV).

Con il suo metro e novanta di altezza per 120 chili, Frank farà un ingresso prepotente nel mondo del Motorally che lo ha già accolto a braccia aperte. Soprattutto il team Africa Dream che lo ha annoverato nella sua squadra per questa occasione in Basilicata.

Con ogni probabilità Puocci correrà con questo stesso team anche in Africa, a gennaio, nel suo primo impegno in un rally raid di questa portata: l’Africa Eco Race.

Il pilota viterbese infatti, ha deciso di fare il grande passo e di cimentarsi in uno dei rally attualmente più blasonati nel mondo della specialità, in Africa.

L’Africa Eco Race partirà il 2 gennaio da Montecarlo e dopo aver attraversato il Mediterraneo sbarcherà in Marocco il 5 gennaio per dodici tappe di gara che attraverseranno anche Mauritania e Senegal fino a concludersi sulle rive del famosissimo Lago Rosa, a pochi passi da Dakar, il 17 gennaio.

“Sono davvero contento di essere qui a Bella – ha ripetuto stamattina Puocci – e sono contento di cimentarmi in una nuova disciplina. Non potevo essere più fortunato poi perchè Claudio Zago, team manager dell’Africa Dream Racing mi ha accolto a braccia aperte dandomi la possibilità di correre accanto ad alcuni dei più grandi campioni della specialità, a cominciare da Alessandro Botturi. Ho moltissimo ma imparare e poterlo fare accanto ai big della disciplina mi riempie di orgoglio, e non posso nascondere di essere anche molto emozionato”.

Frank Puocci gareggerà in sella alla sua Ktm bicilindrica 790 partecipando e sfidando gli altri avversari della categoria G dei Motorally riservata alle moto di cilindrata superiore ai 700 cc.