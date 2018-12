Campionato nazionale agonistico di powerchair hockey serie “A1” girone “B”.

Partita di cartello, la prima gara interna delle Pantere viterbesi, che affrontano i Macron Warriors Viadana in uno scontro che potrebbe già influenzare il percorso verso le finali nazionali delle due compagini.

Entrambe le squadre, – commenta Mauro Soffi – uscite sconfitte dall’incontro con i vice Campioni d’Italia del Padova sono alla ricerca dei tre punti per lanciare i primi segnali al campionato e conquistare il secondo posto nel girone.

La squadra di Viterbo parte forte e già dopo tre minuti si porta in vantaggio, che mantiene per tutto il primo quarto.

Il secondo quarto si apre con la squadra ospite che spinge alla ricerca del pari, e lo ottiene dopo due minuti, ma i locali al quinto si riportano in vantaggio, nuovamente raggiunti dai Warriors.

A quattro minuti dalla fine del secondo quarto doppia sostituzione per la Vitersport: escono Cesarei e Toma, dentro Izzo e Minella. Il doppio cambio dà maggiore peso offensivo alla squadra di casa che chiude il secondo quarto sul punteggio del 6 a 2.

Il terzo quarto si apre con la squadra di casa in attacco che dopo appena venti secondi mette a segno la settima rete, e in un alternarsi di emozioni chiude il terzo tempo in vantaggio per 10 a 5.

Il quarto tempo inizia con la Vitersport che attacca e dopo due minuti segna l’undicesima rete. Partita che sembra chiusa, ma il Viadana per nulla domo, causa anche un certo rilassamento della squadra di casa, riesce a chiudere l’incontro sul punteggio di 13 a 10 mettendo a segno in poco più di sette minuti, ben cinque reti. Con la vittoria di oggi la Vitersport si porta al secondo posto del girone “B” . Ottima la direzione arbitrale dei Sigg. Oddo e Scorsino che hanno sapientemente gestito l’incontro, specie nelle concitate fasi finali.

Il prossimo incontro casalingo, domenica 20 gennaio 2019 ore 15,00 presso la Palestra della Verità, vedrà la compagine viterbese opposta ai fortissimi Thunder Roma.

Un Campionato che si presenta intenso ad ogni sua tappa, e che la Vitersport affronta con rinnovata energia, grazie anche alle risorse entrate in campo con il finanziamento ai sensi dell’Avviso Pubblico “Comunità solidali” della Regione Lazio.

A.S.D. VITERSPORT: Marotta edwige (VK), Cesarei, Pacchiarotti (K), Toma, Kruezi, Izzo, Minella, Marotta Umberto, Polo, Demellari.

ALLENATORI: Mancuso, Murolo.

A.S.D. MACRON WARRIORS VIADANA: Sensoli, Merlino (K), Mercuri (Vk), Cappellazzo, Camponesco, Boccazzi, Ferrari, Giliberti, Marella.

ALLENATORE: Galasso.

Marcatori: Vitersport: Kruezi 9, Izzo 4.

Viadana:Camponesco 8, Cappellazzo 1, autogoal Izzo.

Arbitri: Oddo, Scorsino