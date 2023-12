VITERBO – Riattivazione spazi pubblici a favore di giovani, importante risultato ottenuto dall’assessorato alle politiche Sociali del Comune di Viterbo che ha visto finanziato con 100mila euro il progetto presentato per l’avviso pubblico LazioAggrega, promosso dalla Regione Lazio. Nello specifico, per la promozione e la costituzione di centri di aggregazione giovanili, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti, destinati a giovani di età compresa fra 14 e 35 anni, che prevedano spazi per attività libere e/o la realizzazione di laboratori e percorsi gestiti da associazioni giovanili. “Un grande risultato – spiega l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano – che evidenzia e conferma quanto sia importante investire sui giovani e sulla prevenzione. L’apertura di Centri di Aggregazione Giovanile rappresenta uno dei principali obiettivi dell’amministrazione”.

Si è investito moltissimo sulla co-programmazione e sulla co-progettazione, tanto è vero che il progetto è stato presentato dal Comune di Viterbo insieme a una ats composta dall’Associazione “Dark Camera” e dall’Associazione Studentesca “PerCorso APS” e che vede numerosi partner, quali Alicenova soc. coop. Soc, Fattorie Solidali, l’Ass. di Volontariato Viterbo con Amore, Rete degli Studenti Medi del Lazio, sezione di Viterbo, Associazione studenti Erasmus e stranieri – APS, Associazione studentesca dell’Università della Tuscia, Associazione studentesca Univercity Viterbo, Associazione studentesca Klos, Associazione Culturale Centro Universitario Teatrale “La Torre – CUT”, Associazione Culturale Art and Roll, Associazione giovanile di promozione culturale, Sezione ANPI Studenti di Viterbo, Sezione studentesca, Associazione Eta Beta di Viterbo Odv, Associazione dilettantistica Daje er Gas per Federico Porroni e Associazione Universitaria Studenti Forestali. “Si tratta di attività che partono dal territorio – aggiunge l’assessore Notaristefano – soprattutto da studenti e giovani che insieme ai tecnici del comune daranno vita a spazi di aggregazione e di incontro con proposte innovative e diffuse su territorio”. “Prezioso e fondamentale – aggiunge e conclude l’assessore Notaristefano – il lavoro svolto in sinergia tra le associazioni per la progettazione avvenuta con il supporto degli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali coordinati da Pierangelo Conti e da Chiara Fe, e la collaborazione della consigliera delegata alle politiche giovanili Francesca Pietrangeli”. “Siamo felici di aver profuso energie per poter creare uno spazio in cui i ragazzi possano riunirsi – ha sottolineato la consigliera Pietrangeli – trovare momenti di condivisione e crescita, e sentirsi valorizzati in un posto tutto per loro, nella loro città”. A integrazione del contributo regionale il Comune di Viterbo ha stanziato 25.000 euro e messo a disposizione i locali nei quali verranno realizzate le attività.