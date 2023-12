Laboratori creativi, musica e socializzazione venerdì 22 dicembre a cura di Progetto SAI Comune di Viterbo e Arcipelago



Il Sistema Accoglienza Integrazione (SAI) del Comune di Viterbo gestito dalla cooperativa sociale Alicenova e il Centro Polivalente Arcipelago finanziato dalla Regione Lazio, presentano “Ti regalo una passione – L’arte che ci unisce“, in programma a Viterbo venerdì 22 dicembre 2023. Un evento a carattere multietnico all’insegna della musica e della creatività, dedicato al tema dell’inclusione sociale.



Dalle ore 14.00 presso Mondo Pinocchio in Via Ferrarin ci sarà la possibilità di partecipare a laboratori di sartoria (ore 14.00, a cura della Scuola di taglio e cucito di Vincenza Pallotta), riciclo creativo (ore 14.00, a cura di Francesco Medori) e body percussion (ore 16.00, a cura dell’associazione Yarn Bombing Viterbo in collaborazione con Inoussa Dembélé, Kora Hero, Elhadji M’Baye). Tutti i laboratori mirano a incoraggiare la creatività e la curiosità dei partecipanti, offrendo loro uno spazio inclusivo per esplorare nuovi interessi. Alle 17.00 presso lo stesso spazio, il pomeriggio si conclude con “African Sound“, concerto di musica africana con Inoussa Dembélé, Kora Hero, Elhadji M’Baye.



In serata “Ti regalo una passione” si sposterà alla Sala Gatti in Via Macel Gattesco (zona Piazza delle Erbe), con una cena a buffet dalle ore 20.30, offerta dal progetto SAI del Comune di Viterbo, che favorirà l’opportunità di socializzare e fare nuove e interessanti conoscenze tra i partecipanti .

Alle 21.00 concerto della Nuove Risposte Jazz Orchestra diretta da Pasquale Innarella.