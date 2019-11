In contemporanea con il week-end di Tutti i Santi, Poste Italiane annuncia novità importanti per la filiale aquesiana di Via Roma 140: “Prevista chiusura temporanea ufficio”, si annuncia con apposito avviso rivolto ai cittadini, “da Mercoledì 6 a Mercoledì 20 Novembre per lavori di manutenzione straordinaria. Corrispondenza in giacenza presso l’Ufficio di Grotte di Castro (Via Veneto 80 orario apertura da Lunedì a Venerdì 08.20-13.35, Sabato 08.20-12.35). Per eventuali accesso sportelli pomeridiano possibilità di recarsi presso la filiale di Abbadia San Salvatore (Via Goirizia 22, orario da Lunedì a Venerdì 08-20 – 19.05 e Sabato 08.20-12.35). Per ulteriori informazioni sui servizi prodotti ed operativa uffici attivo numero 803.160 gratuito sia per rete fissa che mobile (08-00 – 20.00 da Lunedì al Sabato festivi escluso) o navigazione internet siti poste.it.