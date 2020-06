Una trentaduenne di nazionalità ucraina è stata rintracciata in stato confusionale, dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio, sulla linea ferroviaria Roma Firenze, tra le stazioni di Attigliano e Bomarzo.

Gli Agenti del Posto Polfer di Orte sono stati avvisati da personale delle Ferrovie dello Stato Italiane, in merito alla pericolosa presenza di una giovane donna, vista camminare sulla sede ferroviaria in direzione Firenze.

Grazie all’aiuto fornito dal macchinista di un treno che ha percorso la tratta lentamente, i poliziotti intervenuti sono riusciti a risalire al punto esatto dove si trovava la ragazza.

Raggiunta dagli Agenti la giovane è apparsa in forte stato confusionale tanto da non proferire alcuna parola. E’ stata accudita e presa in carico dagli operatori Polfer fino all’arrivo del personale medico del 118.