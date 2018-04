CAPRAROLA – Servizio straordinario di controllo del territorio in tutta la fascia esterna della provincia di Viterbo, servizi mirati alla sicurezza sulle strade, le arterie viarie, e polizia di prevenzione. Il controllo è stato armonizzato alle esigenze del notevole flusso turistico iniziato in coincidenza con il ponte del 25 aprile e proseguirà fino al ponte del primo maggio.

I risultati nel dettaglio sono stati.

A Caprarola è stata denunciata una studentessa italiana di 20 anni, poiché trovata in possesso a seguito di controllo, di 1,5 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Oltre ad un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente;

Inoltre sempre a Caprarola venivano denunciati tre cittadini di origini georgiane, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ritenuti responsabili di avere rubato all’ interno del supermercato EMI , numerose bottiglie di super alcolici.

A Blera sono stati denunciati un cittadino polacco di 18 anni e un cittadino brasiliano di 18 anni. Per avere tentato un furto all’ interno di un garage privato a Blera.

A Ronciglione è stato denunciato un cittadino moldavo di 28 anni per avere esibito ad un controllo stradale una patente europea palesemente falsa. E per guida senza patente per non averla mai conseguita.

A Carbognano è stato segnalato alla prefettura per uso di stupefacenti un cittadino di origini rumene di 21 anni, trovato in possesso di 0,5 grammi di marijuana.

A Bolsena sono stati denunciati per rissa, un cittadino polacco ed un cittadino rumeno, di 20 e 26 anni. Che hanno aggredito per futili motivi un cittadino italiano di 43 anni procurandogli lesioni.

A Montefiascone è stato denunciato un cittadino pakistano, di 25 anni, che controllato dai carabinieri si è rifiutato di fornire i documenti di identità.

A San Lorenzo Nuovo sono stati denunciati per possesso di droga due cittadini uno italiano di 35 anni e uno del Bangladesh di 28 anni. Perché trovati in possesso di 2 grammi di cocaina, e il cittadino straniero anche colpito da un provvedimento di espulsione;

Sempre in San Lorenzo Nuovo veniva segnalato alla prefettura quale assuntore un cittadino nigeriano di 26 anni trovato in possesso di 3 grammi di marijuana.

A Tarquinia veniva segnalato alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti un cittadino italiano di 41 anni trovato in possesso di 1,1 grammi di hashish.

A Montalto di Castro è stato segnalato alla prefettura un cittadino italiano di 30 anni trovato in possesso di 9 grammi di marijuana.

Al termine del servizio di controllo del territorio sono state inoltre rilevate 16 infrazioni al codice della strada.