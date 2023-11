I diamanti, simbolo per eccellenza dell’amore immortale, derivano la loro fama dalla loro genesi millenaria: creati nelle viscere terrestri, portati in superficie da eruzioni vulcaniche violente e infine estratti dalle miniere. Queste gemme non sonoaltro che testimoni silenziosi degli albori del nostropianeta, essendo fra gli elementi più antichi dellaTerra. Questo retaggio temporale è il motivo dellaloro inestimabile valutazione e del costo elevatoche li contraddistingue. Nonostante il valoretradizionale delle pietre naturali, si assiste a un orientamento crescente verso i diamanti di sintesi.

Nel corso del 2022, il segmento dei diamanti prodotti in laboratorio ha registrato un picco storico, rappresentando il 10% delle vendite suscala globale. Questo balzo rappresenta un’impennata notevole, specialmente alla luce del fatto che i diamanti di laboratorio sono un fenomeno relativamente recente, nato soltanto cinquant’anni fa. Si è trattato di un’innovazionerivoluzionaria che ha dovuto guadagnarsi unaposizione nel mercato, dimostrare la propriaprovenienza e ottenere l’accettazione del settore e dei consumatori. Un’impresa che sembravaimproba fino a un decennio fa e che ha impiegatosolo dieci anni a riscrivere le regole dell’industriadiamantifera. Attualmente, i diamanti sintetici non sono solo un’alternativa ma rappresentano unpunto focale nelle strategie di marketing di molterinomate case gioielliere a livello mondiale. Le previsioni degli analisti indicano una tendenza in crescita, con aspettative che il valore dell’industriadei diamanti sintetici si avvicini ai 35 miliardi dieuro nel giro di pochi anni.

La proiezione del mercato suggerisce un incremento con un tasso di crescita annualecomposto (CAGR) del 9% circa nel periodo diprevisione 2023-2028.

I motori di crescita del settore

Quali sono le leve che hanno innescato questosviluppo esponenziale? Diversi sono i fattori chehanno alimentato l’espansione del mercato deidiamanti coltivati in laboratorio negli ultimi anni: l’accelerata urbanizzazione, il calo dei prezzi deidiamanti di sintesi, l’incremento della domanda daparte delle industrie utilizzatrici, la rapida crescitadel settore orafa, e l’apprezzamento crescente tra imillennials. A queste si aggiungono la positivaespansione delle industrie utilizzatrici, l’aumentodelle attività manifatturiere e il veloce sviluppodelle economie in via di sviluppo, tutti fattori checontribuiscono all’aumento della domanda didiamanti sintetici impiegati in svariate applicazioni: dal taglio, alla molatura, modellazione, lucidatura, foratura e rivestimento di attrezzature industriali, utilizzati in un ampio spettro di settori qualicostruzioni, semiconduttori, elettronica, estrattivo, petrolio e gas, lavorazioni di precisione, e oltre.

I motivi di una scelta consapevole

Madestones, leader nel settore, sostiene che la ragione principale della scelta dei diamanti sinteticisia da attribuirsi alla loro natura etica. A differenzadei diamanti estratti, quelli di laboratorio non richiedono l’attività mineraria, sono prodotti in unambiente controllato attraverso la simulazione dialte temperature e pressioni, e non sono associatia condizioni di lavoro ingiuste.

Un secondo fattore è la modernità. Il diamante sintetico rappresenta la modernità per antonomasia: innovativo, dinamico, flessibile, e rispondente alle tendenze attuali. Questo lo rendeparticolarmente attraente per la Generazione Z, che punta al progresso e che insegue con determinazione i propri ideali e obiettivi, privilegiando originalità, diversità e immediatezza. La capacità di sviluppare diamanti in laboratorio in poche settimane, anziché in miliardi di anni, rappresenta quindi un aspetto di forte impatto.

La terza ragione è senza dubbio l’accessibilitàeconomica. I diamanti di laboratorio offronoun’alternativa più accessibile rispetto aicorrispettivi naturali. Costando sensibilmentemeno, si rendono disponibili a un pubblico piùvasto. Nel periodo post-pandemico, i consumatorisi sono orientati verso i diamanti sintetici anchecome strategia di risparmio. Il settore ha vistoaprirsi nuove possibilità: i gioiellieri possonoproporre un carato di diamante coltivato in laboratorio incastonato in un anello a circa 1000 euro, mentre un diamante estratto dalle medesimecaratteristiche può costare tra i 4000 e i 5000 euro, o anche più.

In conclusione, i diamanti coltivati in laboratoriostanno democratizzando l’industria dei diamanti, rendendo accessibile a un pubblico molto piùampio gioielli di pregio, che un tempo eranoprerogativa esclusiva di un’élite economica, a causa del costo proibitivo dei diamanti estratti.