Le Cose Principali che la Persona Media Dovrebbe Sapere su Bitcoin

Sei una persona media che sta pensando di fare trading o investire in Bitcoin? Ecco le cose principali da sapere prima di iniziare il tuo percorso di trading o investimento.

Bitcoin è la prima valuta virtuale che Satoshi Nakamoto ha introdotto nel mondo nel 2008 prima di lanciarla nel 2009. Molte persone vedono Bitcoin come un sistema di pagamento prezioso e un asset crittografico. Il suo valore è aumentato significativamente dalla sua introduzione, spingendo persino investitori convenzionali esperti ad acquistarlo.

Piattaforme come Immediate Momentum consentono a individui e organizzazioni di acquistare Bitcoin con denaro fiat o altre criptovalute. Inoltre, puoi iscriverti a questa piattaforma per vendere Bitcoin o convertirlo in denaro fiat. La rete di Bitcoin è accessibile a tutti con un dispositivo per l’accesso a internet. Inoltre, è decentralizzata, il che significa che governi, banche e altre organizzazioni centralizzate non possono controllarla o regolarla. Questo post del blog spiega le cose principali che una persona media dovrebbe sapere su Bitcoin.

L’Offerta Limitata di Bitcoin

L’offerta predeterminata di Bitcoin è la sua qualità più attraente. I governi controllano l’offerta di denaro convenzionale attraverso le banche centrali. A volte, stampano denaro in eccesso, abbassandone il potere di acquisto o causando inflazione. Tuttavia, il protocollo Bitcoin limita la sua offerta a 21 milioni di monete. I minatori generano nuove monete risolvendo problemi matematici per confermare o convalidare le transazioni sulla rete.

Computer avanzati competono per risolvere questi problemi per guadagnare nuovi Bitcoin come ricompensa. I dispositivi con un hash rate più alto effettuano più calcoli, minando più Bitcoin. L’offerta limitata di Bitcoin significa che le persone possono usarlo come protezione dall’inflazione.

La Prima Criptovaluta

Bitcoin ha ottenuto il vantaggio del primo arrivato per essere stata la prima criptovaluta di successo. Di conseguenza, è rimasta la criptovaluta più preziosa e popolare nonostante l’emergere delle altcoin. Tuttavia, il suo valore rimane volatile poiché è ancora nei suoi primi stadi.

Quando si investe in Bitcoin, la persona media deve prestare attenzione alla volatilità del prezzo. Il valore del Bitcoin può cambiare rapidamente e ampiamente. Pertanto, investire in questa criptovaluta comporta rischi significativi. Mantenere aggiornata con il mondo delle criptovalute in continua evoluzione è cruciale poiché anche notizie negative minori su Bitcoin possono influenzare significativamente il suo valore.

HODLing

Tenere stretto è una strategia di investimento in Bitcoin che consiste nell’acquistare e tenere questa criptovaluta. Alcune persone usano denaro fiat per acquistare Bitcoin, mentre altre vendono cose per ricevere pagamenti. Ciò significa che puoi ottenere Bitcoin da un’altra persona se non vuoi investire nel suo mining. Bancomat Bitcoin, scambi peer-to-peer e broker online sono alcuni dei luoghi in cui puoi ottenere Bitcoin.

Una volta ottenuti i Bitcoin, hai bisogno di un luogo sicuro per conservarli per un periodo prolungato. I portafogli digitali, che possono essere offline o online, consentono alle persone di conservare Bitcoin. Un portafoglio online o caldo è una piattaforma che ti permette di fare transazioni con questa criptovaluta poiché si connette a internet. È ideale se vuoi scambiare o spendere Bitcoin per transazioni regolari. I portafogli offline o freddi sono portafogli di carta o hardware che non si connettono a internet. Pertanto, la maggior parte delle persone li considera sicuri.

Tassazione del Bitcoin

La maggior parte delle autorità tassa il Bitcoin come proprietà. Ciò significa che puoi dichiarare i tuoi profitti dall’acquisto o dalla vendita di Bitcoin come plusvalenze, come altre materie prime. Il IRS riconosce il possesso di Bitcoin come proprietà. Di conseguenza, si applicano le tasse appropriate.

Parole Finali

La maggior parte delle persone comuni ha bisogno di tempo per familiarizzare con Bitcoin. Anche se Bitcoin è ancora nei suoi primi stadi, la sua popolarità continua a crescere. Sempre più persone cercano anche modi per fare trading o investire in questa criptovaluta. Inoltre, sempre più commercianti e governi stanno sviluppando interesse per essa. Pertanto, ricercare e conoscere meglio Bitcoin è il modo migliore per stare al passo. Questo post del blog è una panoramica di base di questa criptovaluta. Il mondo delle criptovalute ha dettagli più intricati che le persone comuni dovrebbero conoscere su Bitcoin. Quindi, ricerca Bitcoin e l’intero mercato delle criptovalute ulteriormente prima di fare trading o investire in esso.