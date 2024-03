SPUTTINIAMOLI

Ne abbiamo viste di tutti i colori sulle modalità d’intervento omicida dei servizi russi dell’era Putin, che domani si auto prolungherà sino al 2032: la punta acuminata ed avvelenata di un ombrello; gas nervino spruzzato in faccia; polonio, il micidiale elemento radioattivo ancora senza antidodi, nella biancheria intima; banali pallottole in gran quantità; lanci da finestre, dirupi, cavalcavia; suicidi anche interfamiliari; esplosioni in aereo o in cucina; pugni al petto in particolari circostanze e bersagli.

Insomma la furia omicida di Putin è quella spietata, crudele, esemplare, delle regole mafiose contro supposti traditori: ex agenti FSB, oligarchi arricchiti ma critici, semplici oppositori o ambiziosi capipopolo, presuntuosi militari alla Prigogyn.

Ma arrivare al martello con il quale per 13 colpi alla testa ed alle gambe si è tentato di punire il principale collaboratore di Navalny, a Vilnius poi, vuol dire che la degenerazione del sistema suscita reazioni imitative pericolosissime.

Il sistema di propaganda, corruzione, disinformazione, infiltrazione, manipolazione, che il regime di Putin esercita nel mondo, è forse l’arma più potente del nuovo Stalin del Cremlino: altro che l’atomica che lui ogni tanto agita sulle nostre teste.

Soprattutto in Italia abbiamo un florilegio di complicità, sottovalutazioni, fiancheggiamenti, talmente vasti e scoperti da rimanere allibiti: circolano da tempo montagne di rubli ed in questi giorni si è scoperto di lingottini d’oro pronta cassa; gli ackers più preparati e dannefici in azione da noi sono proprio quelli russi con 1.411 interventi di intossicazione di sistemi informatici in pochi mesi.

Lo spazio che ha lo stesso Vladimir Putin nelle nostre reti televisive e social è talmente esagerato e senza contradditorio, che comincia ad impensierire i nostri partners europei.

Nei talk show non manca mai un appartenente a queste categorie: già beneficiario di contributi, omaggi, prebende del Kremlino; trombone mediatico sul viale del tramonto in cerca di nuovo ruolo; utile idiota che si arrampica sugli specchi della dialettica storicistica; ingenuo ed inconsapevole pacifista purchessia.

Nell’Inghilterra fine anni quaranta ci fu un ampio movimento filonazista, sia per motivazioni autoctone, che per infiltrazioni e finanziamenti tedeschi, che produsse varie formazioni “militarmente” organizzate come la BUF, Unione Fascista Britannica, di Oswald Mosley, la IFL, lega fascista imperiale, di Leslie H. Sherrad, ed altre sigle minori; tutte comunque attivissime e visibili con tanto di svastiche, divise nere, gagliardetti.

Winston Churchill nel 1939 alla vigilia della guerra scatenata da Hitler, promosse una legge, il Defence Regulation 18B, e li internò tutti sino alla fine della guerra.

Ora per i nostri epigoni del putinismo senza vergogna, non ce n’è ancora bisogno sia perché “can che abbaia non morde” e quindi una guerra è remota, sia perché la nostra democrazia è ben solida: ma almeno che vadano sputtanati, cioè SPUTTINIATI !

Francesco Chiucchiurlotto