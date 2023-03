Roma è una città che offre molteplici modi di essere vissuta. C’è chi preferisce immergersi nella sua immensa cultura e scoprire in ogni dettaglio della sua storia e chi invece vuole inserire nel suo soggiorno anche dei momenti più leggeri dettati dallo shopping. Se infatti in Italia, il punto di riferimento per la moda è per molti Milano, in realtà anche la Capitale non è da meno in quanto a esperienze di shopping. Le vie del centro infatti offrono numerose possibilità di acquistare qualcosa. Si va dai capi di abbigliamento, alle decorazioni per la casa fino ad arrivare anche al vintage e all’usato. Insomma le opzioni di shopping proposte dalla Città Eterna sono capaci di soddisfare qualsiasi esigenza di acquisto si abbia. Vediamo quindi dove andare per un momento di shopping al centro di Roma.

Via del Corso: la via più famosa dello shopping a Roma

Sono molti i fattori ad aver reso via del Corso la via dello shopping più famosa di Roma. Sicuramente la sua posizione strategica è una delle motivazioni principali che ha contribuito alla sua notorietà. Questa via infatti unisce Piazza del Popolo a Piazza Venezia due mete turistiche molto gettonate nei tour romani. In più è vicinissima a Piazza di Spagna e a Fontana di Trevi. I negozi che si trovano a via del Corso poi sono un mix diversificato che va incontro a tutti i tipi di budget attirando così diversi target di clienti. Si va infatti da negozi di alta fascia come Armani o Twinset ma non mancano anche marche più economiche come Zara, H&M e Gap. Insomma la forza di attrazione più forte di questa strada sta proprio nella sua offerta variegata ma anche nel fatto di poterla raggiungere facilmente per intervallare un momento di shopping alla visita della città.

Vintage, usato e artigianato a via del Boschetto

Quartiere Monti è uno dei più suggestivi di Roma. Situato alle spalle dei Fori Imperiali, è una delle aree più piacevoli in cui passeggiare anche grazie alle sue vie che ospitano molti negozi vintage, di artigianato o di abiti di seconda mano. Se quindi il tuo shopping verte sugli abiti che hanno una storia allora via del Boschetto è la strada che fa per te. Oltre a questo poi spesso ci sono anche alcuni mercati coperti in cui poter acquistare dei pezzi unici di abbigliamento e accessori del passato, sia vintage che artigianali.

Shopping vicino San Pietro? Ecco il Caput Mundi Mall

A due passi da San Pietro sta per aprire un centro commerciale che arricchirà l’esperienza di shopping al centro di Roma. Il Caput Mundi Mall infatti è una realtà unica tra le vie del cuore della città. Finora infatti i negozi sono stati sempre distribuiti tra le vie più storiche e più vicine alle attrazioni che offre questa città. Ora invece è in arrivo un centro commerciale che andrà ad ampliare e a completare la scelta di negozi per vivere una giornata di shopping anche vicino alla basilica di San Pietro. Il centro commerciale è raggiungibile sia a piedi che in macchina in poco tempo anche da Castel Sant’Angelo, dal Pantheon e dal Colosseo. È dotato poi di un ampio parcheggio coperto, una comodità non da poco in una città come Roma che ha degli spazi molto limitati nel centro città per le auto.

Lusso e alta moda alle vie del Tridente

Se ami le grandi firme dell’alta moda e cerchi dei brand di lusso allora non puoi non fare shopping alle vie del Tridente. Stiamo parlando di via Condotti, via Borgognona e via Frattina soprannominate “del Tridente” per la loro posizione parallela l’una all’altra. Gucci, Bulgari, Dior, Jimmy Choo e Louis Vuitton sono solo alcuni dei nomi che hanno scelto di aprire la loro boutique in queste vie del centro. Se quindi sei alla ricerca dell’alta moda non potrai mancare all’appuntamento con le vie del Tridente facilmente raggiungibili da via del Corso oppure da Piazza di Spagna.