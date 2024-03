Tre prodotti di Tarquinia tra gli agroalimentari tradizionali

“Ce l’abbiamo fatta! Enorme soddidfazione per l’inserimento tra i prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero dell’Agricoltura di acqua cotta, fettuccine all’Etrusca e Mirandò. Ci siamo riusciti!”. Esordisce così Fabio Gagni di SeAmiTarquinia, dopo l’annuncio dell’aggiornamento dell’elenco del Misaf. Continua Gagni: “Un lavoro che ho portato avanti lo scorso anno assieme ad alcuni imprenditori tarquiniesi su vari prodotti; in questo caso la splendida ed unica famiglia Pusceddu di Valle del Marta. Ed è proprio alla disponibilità ed alla professionalità della famiglia Pusceddu che sento di dire grazie, così come al personale di Arsial che è stato estremamente disponibile”.

Racconta Gagni: “I Pusceddu sono stati subito entusiasti di sostenere questa idea, e si sono occupati anche dell’invio degli incartamenti burocratici che mi avevano trasmesso da Arsial. Poi, dopo qualche tempo, abbiamo incontrato insieme una delegata di Arsial, in un confronto che è stato costruttivo per tutti ed in cui abbiamo parlato di tipicità ed anche di biodiversità. Oggi questo riconoscimento, che è merito in primis dell’Azienda Valle del Marta della famiglia Pusceddu, aggiunge importanza alle tipicità tradizionali di Tarquinia ed è per noi motivo di grande orgoglio. Sento di dire grazie anche agli altri imprenditori locali che mi hanno sostenuto provando a proporre altre eccellenze”.

A curare l’elenco dei PAT è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), che per il Lazio ha aggiunto nove nuove eccellenze, tra cui le tre “nostre”.