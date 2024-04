Il Luogotenente Carica Speciale Nazario Bernardini lascia oggi il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri di Montefiascone

Il Luogotenente Carica Speciale Nazario Bernardini lascia oggi, per raggiunti limiti di età, il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri ed il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montefiascone che ha retto dal 12 dicembre 2023.

Dopo 40 anni nelle fila della Benemerita, è stato l’ultimo giorno in “servizio permanente effettivo” del Luogotenente dopo una vita spesa veramente al servizio della cittadinanza.

Arruolato nel 1984 quale Carabiniere Effettivo, ha svolto il primo servizio presso la Stazione Carabinieri di Roma – Trionfale. Successivamente supererà il relativo concorso e frequenterà con successo il biennio presso l’allora Scuola Sottufficiali dei Carabinieri.

Promosso Vice Brigadiere, presterà servizio presso la Stazione Carabinieri di Iglesias (Cagliari) e poi diverrà Capo equipaggio Radiomobile del NORM della medesima Compagnia. Al termine del 1992 verrà destinato alla Compagnia Carabinieri di Montefiascone (VT), quale addetto al NORM – Aliquota Operativa e successivamente diverrà Comandante del NORM.

Il Luogotenente si è costantemente distinto per il suo costante impegno e l’attaccamento incondizionato all’Istituzione, che hanno contribuito a renderlo particolarmente apprezzato dalla popolazione, dai superiori e colleghi, che in lui hanno trovato un solido punto di riferimento.

Nel corso della carriera, il Luogotenente Bernardini ha conseguito importanti risultati in rilevanti attività investigative volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla criminalità organizzata e allo sfruttamento della prostituzione, distinguendosi durante un intervento – cui partecipò libero dal servizio – ove disarmò un uomo che stava esplodendo diversi colpi di fucile all’indirizzo di alcuni colleghi. Tale sagacia gli è stata riconosciuta, nel tempo, con il conferimento di due encomi e di un elogio. Il sottufficiale, inoltre, è insignito della “croce d’oro con torre”, quale riconoscimento degli anni di servizio, e del “nastrino di merito” per l’impegno profuso durante la nota pandemia.

Sposato e padre di un figlio, il Luogotenente Bernardini è stato ricevuto nei giorni scorsi dal Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di Divisione Andrea Taurelli Salimbeni, che, a nome dell’Arma, lo ha ringraziato per l’opera profusa, augurandogli i più gratificanti auspici per il futuro.

Tra le espressioni di apprezzamento al Luogotenente anche quelle dei suoi superiori diretti, segnatamente del Comandante Provinciale Carabinieri di Viterbo, Colonnello Massimo FRIANO, il quale, durante il saluto presso il Comando Provinciale ha dichiarato: “Oggi ci lascia per sopraggiunti limiti di età un onesto e silenzioso servitore dello Stato che nel corso degli anni, con diuturno impegno, ha contribuito alla sicurezza di questa Provincia. Al Luogotenente Carica Speciale Nazario Bernardini voglio formulare il mio più sentito ringraziamento per la sua dedizione in tutti questi anni di servizio. Ai cittadini voglio testimoniare come egli abbia incarnato quell’insieme di Valori volti al servizio della collettività che costituiscono l’essenza stessa dell’Arma dei Carabinieri!” e del Comandante della Compagnia di Montefiascone Capitano Stefano COLUSSO: “Per il servizio reso in favore della cittadinanza, e per il generoso e non comune impegno profuso, il Luogotenente Carica Speciale Nazario Bernardini è stato riconosciuto unanimemente come un sicuro punto di riferimento per tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri operante sul territorio dell’alta Tuscia. Si è sempre distinto per la sua generosa disponibilità e la sua silenziosa e costante presenza. Le sue doti professionali e la vasta esperienza investigativa hanno dato un determinante apporto nel garantire alla comunità sicurezza e legalità. Sentiremo tutti la mancanza del professionista e dell’uomo”.