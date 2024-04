Forza Italia – Caprarola: pericolosi i pozzi geotermici esplorativi in località Piani e Servelli

Forza Italia – Caprarola esprime forte preoccupazione per la realizzazione di pozzi geotermici esplorativi in località Piani e Servelli: “Un progetto, questo, che rappresenta una seria minaccia all’agricoltura locale del territorio, al turismo e alla stessa salute dei cittadini.

Partiamo dunque dall’inizio. Ad essere a rischio, in primis, è infatti la storica vocazione agricola di Caprarola, famosa in tutta Italia proprio per la produzione di prodotti di grandissima qualità come la nocciola tonda gentile romana Dop. Non possiamo dunque permettere in nessun modo che un’azienda privata decida di sacrificare ettari ed ettari del nostro terreno agricolo per fare spazio ai pozzi geotermici.

Non solo. Siamo altresì preoccupati per quelle che potrebbero essere le gravissime ripercussioni sull’approvvigionamento idrico sia per i centri abitati che per i noccioleti coltivati nella zona interessata dall’impianto. Così come ci preoccupa il rischio di eventi tellurici che potrebbero essere causati dalle attività di estrazione geotermica, o il rischio di inquinamento delle falde acquifere a causa dell’arsenico e del mercurio.

Tutto questo, è chiaro, comporterebbe di conseguenza anche un pericolo per la salute dei cittadini di Caprarola e dei Comuni limitrofi. Ed è altrettanto chiaro che, a cascata, ad essere danneggiato sarebbe anche il turismo con i tantissimi turisti che da ogni angolo del mondo raggiungono il nostro paese per ammirare lo splendido Palazzo Farnese.

Per tutti questi motivi Forza Italia – Caprarola dice dì no, senza indugi, all’installazione di pozzi geotermici a Caprarola. Ci opporremo con ogni mezzo legale per evitare questo scenario. Perché una cosa è certa: la salute dei cittadini, oltre che il turismo e l’agricoltura di qualità che hanno reso grande Caprarola, non possono e non devono essere in nessun modo minacciate o compromesse”.