Promosso dalla Regione Lazio, l’evento si svolgerà mercoledì 20 febbraio dalle ore 14.45 alle ore 16.00 in Piazza Europa 31, presso la Sala Consiliare.

L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione di confronto per approfondire il tema delle strategie di crescita culturale del territorio, e la valorizzazione del paesaggio, per comprendere a fondo alcune dinamiche di questo settore e per conoscere in modo più approfondito la realtà del progetto Arte sui cammini.

Di seguito l’agenda dell’evento:

15.00 Benvenuto

Massimo Bambini, Sindaco di San Lorenzo Nuovo

Angelo Ghinassi, Sindaco di Acquapendente

15.10 Progetto Arte sui cammini, la valorizzazione del paesaggio

Arch. Simone Quilici, Area valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Lazio

15.20 Arte moderna per luoghi antichi

Prof. Benedetto Todaro, Direttore scientifico Quasar Institute for Advanced Design

15.25 Epifanie, le opere

Maestro Renzogallo, autore delle opere

15.35 Epifanie, le opere

Maestro Andreco, autore delle opere

15.40 Strategie per la crescita culturale del territorio

Arch. Luigi Prisco, funzionario dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio

Durante l’evento sarà presente il Prof. Benedetto Todaro, fondatore e direttore scientifico del Quasar Institute for Advanced Design, che offrirà alcuni spunti di riflessione sull’arte moderna per i luoghi antichi.

Il Quasar Institute for Advanced Design, rappresenta oggi un punto di riferimento nel mondo dell’architettura e del design.

All’incontro interverranno inoltre gli artisti Renzogallo e Andreco, protagonisti del progetto Epifanie, che ci indicheranno la chiave di lettura delle loro opere.

Inoltre saranno presenti gli Architetti Luigi Prisco e Simone Quilici dell’Area valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Lazio che ci illustreranno il progetto Arte sui cammini e quanto questo possa avere un impatto positivo sul territorio.