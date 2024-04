“Oltre il blu”, un viaggio tra stelle e pianeti a Vitorchiano

Mostra di astrofotografia e incontri gratuiti dedicati alle scuole e al pubblico

Lo spazio protagonista a Vitorchiano con “Oltre il blu. Viaggio tra stelle e pianeti“, evento in programma dall’11 al 14 aprile 2024 e organizzato dal Comune con la partecipazione di associazioni e professionisti del settore. Un’occasione che permette a tutti, grandi e piccoli, di avvicinarsi alla conoscenza del nostro universo e di navigare tra astri e pianeti. “Oltre il blu” propone l’omonima mostra astrofotografica a cura di Marco Meniero e una serie di appuntamenti a tema, tutti a ingresso gratuito. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i curiosi e gli appassionati di astronomia.

Si inizia nella mattina di giovedì 11 aprile nella palestra della Scuola Secondaria di primo grado Don Lorenzo Milani con la visione di un planetario didattico mobile a cura di Vega Skywatching, riservata gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Pio Fedi presieduto dalla dirigente scolastica Giovanna Diana. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium Sant’Agnese, è prevista l’inaugurazione della mostra di astrofotografia, il cui responsabile accompagnerà il pubblico alla scoperta della volta celeste e illustrerà come avvengono molti fenomeni ottici dell’atmosfera, tutti ripresi dal territorio della Tuscia e della Toscana. L’esposizione resterà aperta anche nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile con orario 9.00-19.00.

L’evento pubblico successivo è in programma sabato 13 aprile alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Palazzo Comunale, con la conferenza “Una comunità alla scoperta del cielo“, in cui saranno presentate le esperienze, le ricerche e le scoperte scientifiche portate avanti dal GrAG – Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia: oltre 70 nuove stelle variabili, follow-up su osservazioni di esopianeti, osservazione di novae ricorrenti, sperimentazione di nuovi strumenti e molto altro ancora.

Sempre nella serata di sabato 13, alle ore 21.00, presso il prato del monastero della Madonna di San Nicola a Vitorchiano, si terrà lo “Star Party“, in cui i soci del GrAG mostreranno la Luna con i telescopi ad alto ingrandimento e spiegheranno come individuare le costellazioni visibili nel cielo stellato. In caso di maltempo, l’appuntamento serale sarà annullato.

Per ulteriori informazioni: [email protected] – 0761.373718.