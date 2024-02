Con una piccola variazione al programma, domenica 18 il Palazzetto dello Sport di Montefiascone ospiterà le 7 partite del II° Memorial Andrea Bologna. Infatti, diversamente da quanto previsto inizialmente, saranno i piccoli del Minibaseball ad iniziare alle 8,30 con la partita tra le due squadre falische, la GOLD e la BLUE, quest’ultima completata con la presenza di una bimba di Arezzo, Sofia Mata Solano. Giocare con squadre miste è comune nel baseball, dove gioco e divertimento in amicizia prevalgono sull’agonismo esasperato.

La squadra GOLD è formata da Castellani Francesco, Coppola Marco, Cosimi Davide, Fausto Raffaele ed Enrico, Giannelli Liam, Ranucci Andrea. I BLUE, oltre a Sofia, includono Boninsegna Riccardo, Camacci Lorenzo, Cappuccini Mattia, Fabene Nicholas, Marenghi Mattia, Morichetti Christian, Scaccianoce Andrea.

Seguiranno le due semifinali Under 12, alle 9,50 la prima tra Montefiascone e Viterbo e poi, alle 11,20 l’incontro tra le romane dei Brewers e i Red Foxes.

Non è prevista un’interruzione e alle 12,50 segue il secondo incontro Mini, tra il Montefiascone Gold e la squadra mista Siena–Red Foxes. Alle 14,10 la finale Under 12 per il 3° posto, seguita alle 15,40 dalla terza partita Minibaseball, tra il Montefiascone Blue e la squadra mista Siena–Red Foxes.

La società giallo-verde è particolarmente lieta della presenza dei piccoli del Siena, che ospiteranno a Monteriggioni il 17 marzo un appuntamento del programma della Federazione Toscana chiamato “Batti e Cresci”, dove le diverse società aderiscono con un numero di bambini variabile, formando sul posto le squadre miste.

Vale la pena di sottolineare che proprio con il Batti e cresci a Monteriggioni, il 2 giugno 2022, è ripartito il settore giovanile del Montefiascone Baseball, dopo la catastrofe del COVID; i piccoli giallo-verdi saranno certamente presenti il 17 marzo.

Alle 17 chiuderà la giornata la finale per il 1° posto Under 12, seguita dalla premiazione con foto finale di gruppo, forse il momento più entusiasmante della giornata, con tutti i bambini in festa con le loro maglie colorate, ricordo della manifestazione.

Il valore sociale che la società di baseball integra nella propria attività sportiva è sottolineato dalla collaborazione con l’AIDO di Montefiascone, “Ornella Cacalloro”, che sarà presente nella mattinata al Palazzetto con un desk informativo per fornire a chi vorrà tutti i chiarimenti ed i dettagli di una scelta consapevole così importante.

Appuntamento quindi domenica 18 febbraio al Palazzetto dello Sport di Montefiascone, dalle 8,30 alle 18,30.

TORNEO ECONET ”2° MEMORIAL ANDREA BOLOGNA” U12 – MINIBASEBALL

Montefiascone, 18/02/2024 – Palazzetto dello Sport