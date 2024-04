Trasferta a Teramo per la WeCOM-Ortoetruria

Trasferta in Abruzzo per la WeCOM-Ortoetruria impegnata stasera sul campo di Teramo. Penultimo incontro esterno per il team viterbese che all’andata aveva avuto la meglio al PalaMalècontro la compagine allenata da coach Gramenzi che vorrà certamente provare a ripagare gli avversari con la stessa moneta.

“Abbiamo ancora possibilità di acciuffare in corsa il secondo posto in graduatoria utile per partecipare ai playoff – dichiara coach Fanciullo – e ce la metteremo tutta per riuscirci. Teramo è squadra compatta e rapida ed anche se all’andata, a parte gli ultimi minuti giocati da noi con qualche superficialità di troppo, abbiamo disputato un’ottima prestazione, sappiamo che ci attende un impegno certamente difficile perché loro tra le mura amiche si sono sempre espressi al meglio conquistando tante vittorie. Alla nostra classifica purtroppo quest’anno invece stanno mancando i successi esterni, che contrariamente all’eccellente ruolino di marcia che abbiamo saputo tenere al PalaMalè, ci hanno fortemente penalizzato. Proprio per questo vogliamo invertire il trend e giocare un match al massimo delle nostre possibilità per poter ancora sperare di cogliere un obiettivo che per noi sarebbe veramente eccezionale”.

Per la gara di stasera convocati Price, Giannini, Cittadini, Guiducci, Comastri, Vigori, Bertini, Meroi, Taurchini, Casanova e Bantsevich.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Uncini di Jesi e De Angelis di Grottammare.