Nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Vivi lo Sport 2021”, finanziato dalla Regione Lazio e con il sostegno del CIP Comitato Regionale Lazio e della FIPPS, l’ASD Vitersport ODV Libertas organizza nei giorni 23 e 24 aprile 2022 il “Memorial David Bianchini” , Triangolare di powerchair hockey.

Sarà una festa dello sport, che la Vitersport vivrà con impegno e con gioia insieme alle squadre dei Dolphins di Ancona e del Fiorenza di Firenze, per festeggiare i dieci anni di permanenza nella serie A1 del Campionato Nazionale di hockey in carrozzina elettrica.

Sarà l’occasione per ricordare il Signor David Bianchini, un amico caro dell’Associazione, un impresario viterbese stimato ed apprezzato tanto per le solide qualità professionali quanto per le doti umane. Una delle “Belle Persone” della città per le virtù civiche e la solidarietà, come gli fu riconosciuto in occasione dell’assegnazione nel 2014 del premio Maestro Fardo.

Sarà l’occasione per consolidare il rapporto di collaborazione con l’ITTS Leonardo da Vinci di Viterbo, che ospita nella palestra gli allenamenti della squadra di hockey. Un gruppo di allievi, con la guida del prof. Ranieri Geronzi hanno aderito al progetto “ Un gol da due punti” per la realizzazione di un sussidio sportivo che faciliti gli atleti con maggiori difficoltà. Sarà questo il momento per presentarlo.

Le gare si svolgeranno presso la palestra dell’Oratorio della Verità sabato 23 (dalle 15 alle 19) e domenica 24 nella mattina ore 11 semifinale, nel pomeriggio ore 15.30 finale. Al termine le premiazioni, prevedibilmente intorno alle 17.00.

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo, della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, del Comitato Provinciale Libertas, che si ringraziano. Si ringrazia inoltre il Dirigente Scolastico dell’ ITTS, Prof. Luca Damiani per la collaborazione, il Parroco della Verità, don Elio Forti, che ha ospitato la squadra per gli allenamenti durante tutto il difficile periodo della chiusura degli impianti scolastici, la Famiglia Bianchini per l’affettuosa simpatia che sempre dimostra per la Vitersport e i suoi atleti.