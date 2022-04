E’ proprio il caso di dire “Piccole campionesse crescono!”. Alla Star Roller Club, infatti, dietro la pluricampionessa mondiale Ludovica Delfino, che a breve ricomincerà la sua rincorsa all’ennesimo Campionato Mondiale nella categoria “Piccoli gruppi”, stanno crescendo giovani di buona prospettiva, tanto che in queste ultime settimane, al Trofeo Internazionale di Roma, al Trofeo Lazio, Al II Trofeo Apulia di Bari e ai Campionati Provinciali FISR che si sono svolti in questo fine settimana presso l’impianto sportivo Millevoi a Roma nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, il sodalizio viterbese ha ottenuto diversi Primi posti, podi e piazzamenti di rilievo sia con le atlete agoniste che con le atlete dei gruppi amatoriali e pre-agonisti.

Al Trofeo Internazionale di Roma hanno partecipato sei atlete agoniste della specialità Solo Dance. Nelle categorie internazionali, con la partecipazione di atlete provenienti da tutta Italia, ottimi risultati per Giulia Bernabucci nella Categoria Esordienti e Nicole Torromacco nella Categoria Allievi. Entrambe le atlete si sono piazzate al quinto posto con delle esibizioni che hanno fatto intravedere ottime possibilità di miglioramento per gli impegni futuri. Nella categoria Promozionale Jeunesse esordio col botto per Maristella Appolloni, l’atleta di Montefiascone infatti, al suo primo anno in categoria ha ottenuto uno splendido primo posto. Nelle categorie Nazionali si sono esibite le sorelle Flavia e Giulia Duri. Flavia per la categoria “Divisione Nazionale A”, all’esordio stagionale, si è classificata a centro classifica mostrando grandi possibilità di miglioramento mentre Giulia nella categoria “Esordienti” ha ottenuto un eccellente terzo posto. In questa due giorni romana, durante la quale si è svolto anche uno stage con il Direttore Tecnico della Nazionale Fabio Hollan ed il tecnico federale Letizia Martinez al quale hanno partecipato Giulia Bernabucci, Nicole Torromacco e Maristella Appolloni, le atlete sono state accompagnate dalle allenatrici Elena e Martina Tosini. Al Trofeo Lazio, esclusivamente per le categorie Primi Passi e Giovani Promesse nella specialità singolo, organizzato dal Comitato Regionale FISR in maniera impeccabile e al quale hanno preso parte oltre 1000 atleti provenienti da tutta la Regione, la Star Roller Club ha partecipato con 11. Anche se lo scopo principale di questo trofeo è stato quello di far vivere due giorni in allegria ed armonia alle atlete e far riassaporare a tutte il gusto delle manifestazioni dopo i due anni bui per le note vicende sanitarie, non sono mancate le soddisfazioni per le atlete che hanno ottenuto tutte ottimi risultati, dai piazzamenti, ai podi ai primi posti. Considerando che molte di loro erano alla prima partecipazione ad una gara ufficiale, è stata una nuova ed emozionante esperienza sia per le atlete che per i genitori che finalmente le hanno potute vedere all’opera. Le atlete partecipanti, accompagnate alle allenatrici Elena Tosini, Ludovica Delfino e Giorgia Baraldi sono state: Angelica Bacci, Emma Capradossi ed Emma Flillici per le categorie Primi Passi, Lucrezia Zibellini, Federica Oddi, Valentina Mutti, Flavia Duri, Giulia Duri, Maristella Appolloni, Giulia Bernabucci e Nicole Torromacco per la categoria Giovani Promesse. Il 2 aprile trasferta in terra pugliese per la Star Roller Club. Giulia Bernabucci e Nicole Torromacco infatti, accompagnate dall’allenatrice Martina Tosini, dal dirigente Angelo Bernabucci e dalle rispettive famiglie hanno partecipato per la prima volta al Trofeo Apulia a Bari. Una nuova esperienza per le due atlete che gareggiano per la categoria internazionale, una nuova possibilità di cimentarsi in una gara di livello, con avversarie agguerrite e preparate. La prima a scendere in pista è stata Nicole, in una categoria, quella degli Allievi, ogni anno più difficile e con sempre più partecipanti. Nicole ha mostrato ancora una volta i progressi fatti in questi due anni in categoria, battendosi alla pari con atlete sulla carta più esperte ottenendo alla fine un eccellente sesto posto. Anche per Giulia un ottimo risultato, nonostante qualche piccola indecisione iniziale dovuta all’emozione, la sua esibizione è andata in crescendo ottenendo un buon punteggio e mostrando anche lei miglioramenti rispetto alle gare precedenti. Alla fine un quarto posto ad una manciata di decimi dal podio che lascia ben sperare per le prossime gare.

Ai Campionati Provinciali specialità Solo Dance di questo ultimo fine settimana ottimo risultato di squadra per le atlete accompagnate per l’occasione dall’allenatrice Elena Tosini.

Hanno vinto nelle rispettive categorie, aggiudicandosi il titolo di campionesse Provinciali, Giulia Bernabucci, Nicole Torromaccole, Maristella Appolloni e Giulia Duri. Ottimi podi anche per Flavia Duri e Federica Spiti che si sono piazzate rispettivamente seconda e terza nelle loro categorie.

Dopo la pausa per le festività Pasquali molte atlete di tutti i gruppi avviamento e preagonismo saranno impegnate nel I Memorial Carmela Grillo a Roma, mentre le agoniste continueranno la preparazione in vista dei campionati Regionali ed Interregionali Solo dance e Gruppi che assegneranno i posti per i prossimi Campionati Italiani e Trofeo delle Regioni.

La società infine ricorda a tutti i bambini e ragazzi che vogliono provare l’avventura a otto ruote che tutti i martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 presso gli impianti sportivi del CUS Viterbo è possibile effettuare prove gratuite.

Da tutto lo staff della Star Roller Club un augurio di buona e serena Pasqua a tutti gli atleti, alle loro famiglie e a tutti gli appassionati dello splendido mondo del pattinaggio artistico a rotelle!!