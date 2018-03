VITERBO – Finisce senza reti la sfida del “Merlani” tra Pistoiese e Viterbese.

Una gara che ha regalato poche emozioni, con le due formazioni oggettivamente poco incisive in fase d’attacco, sebbene la Pistoiese abbia avuto maggiori occasioni da gol (compresa la rete annullata al 33′ a Vrioni per fuorigioco) rispetto a una Viterbese che, nonostante le tre punte in campo, ha accusato e non poco il perdurare delle assenze delle punte centrali

I gialloblu archiviano così una gara poco brillante, che ha l’unico effetto di consegnare a Giannichedda il primo punto sulla panchina della Viterbese.

Con questo risultato Iannarilli e compagni salgono a quota 51 punti, mantenendo il quarto posto in classifica.

Il Pisa, di contro, vincendo contro la Giana Erminio, rafforza la terza posizione, aumentando il proprio vantaggio sui gialloblu; gialloblu che ora dovranno guardarsi dal temibile ritorno della Carrarese, quinta con appena due punti in meno.

Massimiliano Chindemi

0 Pistoiese: Biagini; Regoli, Zullo, Priola, Mulas (27′ st Terigi); Luperini, Hamlili, Nardini (27′ st Papini); Surraco (27′ st Picchi); Ferrari, Vrioni. A disposizione: Zaccagno, Tartaglione, Zappa, Sanna, Dosio, Rafati, Nossa, Sadotti, Cerretelli. Allenatore: Indiani

0 Viterbese Castrense: Iannarilli; Celiento, Rinaldi, Sini, De Vito; Baldassin, Di Paolantonio (20′ st Mendez), Benedetti; Calderini, Ngissah (20′ st Cenciarelli), Vandeputte. A disposizione: Micheli, Peverelli, Mbaye, Bizzotto, Zenuni, Sanè, Pandolfi, Atanasov, Mosti. Allenatore: Giannichedda

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Segat di Pordenone – Miniutti di Maniago)

Giornata 33 (14^ di ritorno) 29/03/2018 – h 18:30 Gavorrano-Cuneo 2-0 Carrarese-Piacenza 2-0 Arzachena-Prato 30 marzo, h 14:30 Pro Piacenza-Arezzo 1-2 Alessandria-Lucchese 0-0 Livorno-Monza h 20:30 Giana Erminio-Pisa 2-4 Pistoiese-Viterbese Castrense 0-0 Pontedera-Robur Siena h 20:30 Riposa Olbia

* 9 punti di penalizzazione

Recupero Giornata 28 (9^ di ritorno) 03/04/2018 Viterbese Castrense-Piacenza