Tempo stabile nelle ore diurne con sole prevalente al mattino, molte nuvole nel pomeriggio; in serata le nubi saranno più compatte, deboli piogge attese in nottata. Temperature comprese tra +2°C e +9°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata su gran parte del Lazio, locali innocui addensamenti sui settori meridionali; tra le ore pomeridiane e serali la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutto il territorio. Piogge nella notte sui settori centro settentrionali.

AL NORD

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni settentrionali al mattino ma con tempo stabile eccetto deboli precipitazioni tra Piemonte e Valle d’Aosta. Peggiora al pomeriggio ed in serata con piogge diffuse su tutto il nord Italia, fenomeni tuttavia di debole o moderata intensità. Neve oltre i 500 metri di quota.

AL CENTRO

La giornata inizia all’insegna del bel tempo al centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi in aumento al pomeriggio con piogge in arrivo in Toscana e in nottata anche su Lazio ed Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo sulle regioni meridionali del Paese con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi e precipitazioni associate fin dal mattino. Fenomeni più intensi in Campania e Calabria. Neve sull’Appennino fino a 1000 metri di quota.

Temperature stazionarie o in lieve calo specie al nord Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos