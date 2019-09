«L’evento, completamente gratuito grazie ai nostri prestigiosi sponsor (Pepsi e Sea Shepherd), sarà una 36 ore non-stop di musica, danza e dibattiti a tema “Terra Piatta” ed avrà inizio sabato 6 luglio 2019 alle ore 12:00 a Valle Faul, Viterbo, Lazio, Italia.

Con più di 25.000 persone attese da tutto il mondo, – scrivono Mirko Scozzi e Walter Baltieri dell’Associazione della Terra Piatta di Viterbo – verranno presentate prove inconfutabili a supporto della teoria della Terra Piatta che daranno inizio a un dibattito scientifico tra scienziati terrapiattisti e scettici che rimarrà nella storia.

Parteciperanno:

– Neil deGrasse Tyson (astrofisico)

– Tila Tequila (attrice e filosofa terrapiattista)

– Slavoj Žižek (filosofo, sociologo)

– Alan Shearer (ex calciatore)

– Tom Delonge (esperto ufologo)

– B.o.B. (rapper terrapiattista)

– Sum 41 (gruppo punk rock)

– Jordan Peterson (scrittore e messia moderno)

– Sherri Shepherd (conduttrice TV)

– Thomas Dolby (musicista)

“Once You Go Flat, You Never Globe Back”

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AdTPdV/»