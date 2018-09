Sabato 8 settembre (ore 10) – Viterbo – Teatro Caffeina (via Cavour, 9)

Appuntamento da non perdere, all’interno del percorso di celebrazione e approfondimento del secolo e mezzo di vita dell’Azione Cattolica Italiana, un’associazione di laici cristiani che ha concorso profondamente a plasmare la vita della Chiesa e del Paese e nata grazie all’intuizione di un giovane viterbese: Mario Fani.

A quest’ultimo è dedicato il Convegno “Tra sogno e realtà. Mario Fani e i 150 anni di Ac: una scelta profetica”, in programma sabato 8 settembre a Viterbo presso il Teatro Caffeina (in via Cavour 9, ore 10).

Un viaggio attraverso il tempo per cogliere meglio le sfide del presente: la vicinanza ai poveri, la passione per la vita sociale e politica, la cura della religiosità popolare, il servizio alla formazione dei giovani.

Parteciperanno: p. Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore del magazine “Popoli e Missione”; Rosy Bindi, già dirigente di Ac, ministro e parlamentare della Repubblica; Giancarlo Loffarelli, Docente di Storia e Filosofia, regista e scrittore; Luciano Osbat, docente di Storia moderna e Archivistica generale all’Università della Tuscia e direttore del Cedido; mons. Gualtiero Sigismondi, Assistente ecclesiastico generale dell’Ac e vescovo di Foligno; Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell’AC.

Modererà i lavori Gennaro Ferrara, giornalista di TV2000. Oggi più che mai servono testimoni credibili. Le pagine intense della vita di Mario Fani narrano di una grande fedeltà evangelica e di un impegno generoso e appassionato.

Con i suoi compagni, Fani fu precursore di quella “Chiesa in uscita” tanto cara a papa Francesco, capace di rispondere alle esigenze del suo tempo: si pensi ai forni per i poveri, le scuole serali per i lavoratori, la biblioteca circolante per elevare le coscienze del popolo.

Una lezione di attualità sconvolgente che continua a provocarci.

L’intensa volontà di leggere nel prossimo il fratello, in un tempo in cui andava maturando una visione nuova della missione ecclesiale e del ruolo dei laici. Un tempo che, ancora oggi, è il nostro tempo.

La giornata proseguirà per i partecipanti con la visita alla mostra storica “Bisogna agire!” allestita nella chiesa dei SS. Giacomo e Martino in via Saffi; il pellegrinaggio al Santuario di Santa Rosa, patrona della Gioventù Femminile di AC; e una festa con musica e testimonianze animata dalle diocesi della Regione Lazio, sempre al Teatro Caffeina.